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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-ميغ---29-و197-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1086816545.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة "ميغ - 29" و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة "ميغ - 29" و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية تابعة لنظام كييف من طراز "ميغ – 29"، و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T11:13+0000
2024-03-09T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بقصف مستودعات الذخيرة التابعة للواء "43"، واللواء الميكانيكي 47" التابعين للقوات المسلحة الأوكرانيةـ وكذلك تم قصف نقطة المراقبة التابعة للواء الهجومي "126" والمختص بأنظمة المراقبة للطائرات من دون طيار في منطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240308/صواريخ-كينجال-الروسية-فرط-الصوتية-تربك-الجيش-الأوكراني-1086807619.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة "ميغ - 29" و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

11:13 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 11:30 GMT 09.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية تابعة لنظام كييف من طراز "ميغ – 29"، و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بقصف مستودعات الذخيرة التابعة للواء "43"، واللواء الميكانيكي 47" التابعين للقوات المسلحة الأوكرانيةـ وكذلك تم قصف نقطة المراقبة التابعة للواء الهجومي "126" والمختص بأنظمة المراقبة للطائرات من دون طيار في منطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم خلال النهار اعتراض ثلاثة صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية وقنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" مصنوعة في فرنسا.

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أمس, 19:56 GMT

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 197 طائرة أوكرانية من دون طيار، بما في ذلك في مناطق ياسينوفاتايا، ونوفواندريفكا، وياكوفليفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية، وزميفكا، وكريمينايا، وجيتلوفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وشيفتشينكوفو، وجوفتنيفي في مقاطعة خاركوف، وبولوجي، وكوباني وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفا ماياتشكا وتشابلينكا في مقاطعة خيرسون.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
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