https://sputnikarabic.ae/20240309/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-1086831388.html

"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي

"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، في بيانات له عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T18:33+0000

2024-03-09T18:33+0000

2024-03-09T18:33+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0c/1083089023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_613ed9357d69ddbb543faf7c14b861b9.jpg

وأوضح الحزب في بياناته، أن مقاتليه "قصفوا موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة، كما قصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، وتصدوا لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة، وقصفوا موقع ‏زبدين، وموقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك": إن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل، وبلدة الضهيرة بصواريخ لم تنفجر، وقصف بلدة الوزاني، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بصاروخين الطريق بين بلدة عيتا الشعب وحرج الحدب في أطرافها الغربية، وقصف بلدة كفرا، وبلدة مجدل زون في حي البركة من دون وقوع إصابات".وأوضح أن آلية للجيش اللبناني كانت ضمن الدورية أصيبت من دون وقوع إصابات بشرية.يأتي ذلك في سياق ما تشهده حدود لبنان الجنوبية من تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة.ميناء أمريكا المؤقت في غزة.. هل يصبح قاعدة تجسس وبداية لـ"عدوان عسكري" ضد القطاع؟

https://sputnikarabic.ae/20240309/خطة-إسرائيلية-لاقتحام-لبنان-بريًا-ما-سيناريوهات-الحرب-في-الجنوب-1086824275.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى