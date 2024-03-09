عربي
https://sputnikarabic.ae/20240309/ميناء-أمريكا-المؤقت-في-غزة-هل-يصبح-قاعدة-تجسس-وموقع--لـعدوان-عسكري-على-القطاع-1086830250.html
ميناء أمريكا المؤقت في غزة.. هل يصبح قاعدة تجسس وبداية لـ"عدوان عسكري" ضد القطاع؟
ميناء أمريكا المؤقت في غزة.. هل يصبح قاعدة تجسس وبداية لـ"عدوان عسكري" ضد القطاع؟
سبوتنيك عربي
أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء ميناء مؤقت على سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية بحرا إلى سكان القطاع، الكثير من التساؤلات حول إمكانية أن تكون... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T18:15+0000
2024-03-09T18:15+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103219/00/1032190076_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_564e3d2240d1d974fcc3907c5516f37b.jpg
وتعرضت فكرة بايدن لانتقادات بسبب حديثه عن مساعدة سكان غزة في ذات الوقت الذي تواصل فيه واشنطن دعم إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في قتل الفلسطينيين.ورأي البعض أن الميناء الذي أعلن عنه بايدن ربما يتحول إلى قاعدة تجسس أو نقطة انطلاق لعدوان عسكري ضد قطاع غزة، حسبما جاء في تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا داخلية وخارجية كبيرة بسبب مواصلة دعم إسرائيل في حرب غزة رغم مقتل 31 ألف فلسطيني وإصابة نحو 72 ألفا آخرين، وهو ما دفعها لإرسال بعض المساعدات عبر الجو والإعلان عن خطتها لإنشاء ميناء مؤقت لإدخال المساعدات إلى غزة بحرا.ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإن الميناء المؤقت يتطلب مشاركة ألف جندي أمريكي في عملية إنشائه، التي تحتاج إلى نحو شهرين حتى يمكنه العمل بكامل طاقته، وهو ما دفع البعض للتساؤل، كيف لهذه الفكرة أن تساعد سكان غزة، الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة من المفترض أن يكون قد تم إرسالها للقطاع في وقت سابق، كما يقول الأكاديمي الكويتي بدر السيف، الذي أوضح أن إنشاء ميناء مؤقت في غزة لن يغير الواقع. أما بيان لجنة الإنقاذ الدولية، فقد أكد أن فكرة إنشاء ميناء مؤقت تحتاج إلى أسابيع بينما يمكن لواشنطن استخدام نفوذها لدفع إسرائيل نحو رفع الحصار عن القطاع والسماح بحركة المساعدات دون عوائق.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل 31 ألف قتيلا تقريبا ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240308/بايدن-الإسرائيليون-سيؤمنون-الميناء-المؤقت-لتقديم-المساعدات-إلى-غزة-1086809681.html
https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-التوصل-لهدنة-في-غزة-قبل-رمضان-يبدو-صعبا-1086812737.html
https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-الأمريكي-ينفي-تقارير-عن-مقتل-مدنيين-بغزة-نتيجة-عمليات-إنزال-جوي-أمريكية-1086810678.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103219/00/1032190076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_efecdbd84a50b4b32b39c6cc7dac13cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى

ميناء أمريكا المؤقت في غزة.. هل يصبح قاعدة تجسس وبداية لـ"عدوان عسكري" ضد القطاع؟

18:15 GMT 09.03.2024
© Photo / Official U.S. Navy Pageقطع الأسطول الأمريكي
قطع الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Photo / Official U.S. Navy Page
تابعنا عبر
أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إنشاء ميناء مؤقت على سواحل غزة لنقل المساعدات الإنسانية بحرا إلى سكان القطاع، الكثير من التساؤلات حول إمكانية أن تكون هناك أهداف خفية لواشنطن، التي ربما تريد استخدام الميناء للتغطية عليها.
وتعرضت فكرة بايدن لانتقادات بسبب حديثه عن مساعدة سكان غزة في ذات الوقت الذي تواصل فيه واشنطن دعم إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في قتل الفلسطينيين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
بايدن: الإسرائيليون سيؤمنون الميناء المؤقت لتقديم المساعدات إلى غزة
أمس, 21:44 GMT
ورأي البعض أن الميناء الذي أعلن عنه بايدن ربما يتحول إلى قاعدة تجسس أو نقطة انطلاق لعدوان عسكري ضد قطاع غزة، حسبما جاء في تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، اليوم السبت.
وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا داخلية وخارجية كبيرة بسبب مواصلة دعم إسرائيل في حرب غزة رغم مقتل 31 ألف فلسطيني وإصابة نحو 72 ألفا آخرين، وهو ما دفعها لإرسال بعض المساعدات عبر الجو والإعلان عن خطتها لإنشاء ميناء مؤقت لإدخال المساعدات إلى غزة بحرا.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان "يبدو صعبا"
07:36 GMT
ووفقا للمسؤولين الأمريكيين، فإن الميناء المؤقت يتطلب مشاركة ألف جندي أمريكي في عملية إنشائه، التي تحتاج إلى نحو شهرين حتى يمكنه العمل بكامل طاقته، وهو ما دفع البعض للتساؤل، كيف لهذه الفكرة أن تساعد سكان غزة، الذين يحتاجون إلى مساعدات عاجلة من المفترض أن يكون قد تم إرسالها للقطاع في وقت سابق، كما يقول الأكاديمي الكويتي بدر السيف، الذي أوضح أن إنشاء ميناء مؤقت في غزة لن يغير الواقع.
أما بيان لجنة الإنقاذ الدولية، فقد أكد أن فكرة إنشاء ميناء مؤقت تحتاج إلى أسابيع بينما يمكن لواشنطن استخدام نفوذها لدفع إسرائيل نحو رفع الحصار عن القطاع والسماح بحركة المساعدات دون عوائق.
الحياة اليومية على خلفية استمرار القصف الإسرائيلي في رفح، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
الجيش الأمريكي ينفي تقارير عن مقتل مدنيين في غزة نتيجة عمليات إنزال جوي أمريكية
02:00 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل 31 ألف قتيلا تقريبا ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وقف الحرب بحلول رمضان "يبدو صعبا"06:35 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتالأمس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала