https://sputnikarabic.ae/20240309/صرف-20-مليون-دولار-مبدئيا-السويد-تعلن-استئناف-مساعداتها-لـأونروا-1086815754.html

صرف 20 مليون دولار مبدئيا... السويد تعلن استئناف مساعداتها لـ"أونروا"

صرف 20 مليون دولار مبدئيا... السويد تعلن استئناف مساعداتها لـ"أونروا"

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم السبت، استئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على مراحل، على خلفية الوضع الإنساني في... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T10:29+0000

2024-03-09T10:29+0000

2024-03-09T10:29+0000

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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قالت الحكومة السويدية، في بيان: "قررت الحكومة سداد مبلغ 200 مليون كرونة سويدية (20 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)". وأوضح البيان أن "الحكومة خصصت 400 مليون كرونة سويدية (نحو 38 مليون دولار) لـ"أونروا" لعام 2024".وتابع: "سيتم صرف دفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة سويدية، وسيتم صرف المدفوعات الإضافية خلال العام استنادا إلى التقدم المحرز في التدابير التي التزمت "أونروا" بتنفيذها لتعزيز الرقابة الداخلية".كما أكد البيان أن هذا القرار جاء على خلفية الوضع الإنساني العاجل في غزة والالتزامات الجديدة التي تعهدت بها "أونروا" للسويد حول زيادة الشفافية وتشديد الإجراءات الرقابية.وكانت عدة دول غربية قد أعلنت وقف التمويل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 موظفًا في "أونروا" شاركوا، بشكل ما، في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على إسرائيل.وتحركت "أونروا" بسرعة لفصل موظفيها الـ12 في 26 يناير، بمجرد أن قدمت إسرائيل مزاعمها، رغم الرفض الإسرائيلي القاطع لتقديم معلومات استخبارية تدعم ادعاءاتها، إما لـ"أونروا" أو لمكتب الخدمات الداخلية التابع للأمم المتحدة.وتعيش "أونروا"، التي تقدم الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات، أزمة كبيرة منذ أن ادعت إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في الهجوم الذي قامت به "حماس" على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في دفع مانحين لتعليق تمويل الوكالة.وفي المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى دعم الوكالة، كما حذر المفوض العام لـ"أونروا"، فيليب لازاريني، قائلاً: "إذا ظل التمويل معلقاً، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا، ليس فقط في غزة، بل في جميع أنحاء المنطقة".

https://sputnikarabic.ae/20240305/روسيا-تدعو-إلى-استعادة-تمويل-أونروا-بالكامل-وعودة-الموظفين-المفصولين-1086663394.html

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السويد, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار