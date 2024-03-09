https://sputnikarabic.ae/20240309/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يحلل-كلام-ماكرون-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086811565.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق يحلل كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
ضابط مخابرات أمريكي سابق يحلل كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال الإدلاء بتصريحات استفزازية حول إرسال قوات إلى أوكرانيا... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T05:06+0000
2024-03-09T05:06+0000
2024-03-09T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "هذه لعبته الغبية أولا ليس لدى فرنسا ما يكفي من القوة العسكرية لنشر أي شيء مهم لأوكرانيا، لذلك ستحتاج فرنسا إلى مساعدة دول الناتو الأخرى التي ترغب في إرسال قوات. ماذا سيحدث عندما تدخل في معركة مع روسيا؟".وتابع ريتر بالقول: "ماذا سيحدث عندما تدمر روسيا هذه القوات؟ عندئذ سوف تصرخ فرنسا: حلف شمال الأطلسي، هلم لمساعدتنا!".ووفقا له، فإن مثل هذه التصرفات من جانب فرنسا ستخلق "فخا" لواشنطن، التي ستضطر إلى مساعدة حلفائها في الناتو.وشدد على أنه "لا يمكن السماح بنشوء وضع يتخذ فيه زعيم أوروبي قرارات تؤدي في النهاية إلى خوض الولايات المتحدة حربا مع روسيا".صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي وقت سايق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240308/عدم-استبعاد-الشيء-لا-يعني-القيام-به-ماكرون-يعلق-على-كلامه-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086802660.html
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روسيا
ضابط مخابرات أمريكي سابق يحلل كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال الإدلاء بتصريحات استفزازية حول إرسال قوات إلى أوكرانيا يحاول جر الولايات المتحدة إلى حرب مع روسيا.
وجاءت تصريحات ريتر خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" قال خلالها: "هذه لعبته الغبية أولا ليس لدى فرنسا ما يكفي من القوة العسكرية لنشر أي شيء مهم لأوكرانيا، لذلك ستحتاج فرنسا إلى مساعدة دول الناتو الأخرى التي ترغب في إرسال قوات. ماذا سيحدث عندما تدخل في معركة مع روسيا؟".
وتابع ريتر بالقول: "ماذا سيحدث عندما تدمر روسيا هذه القوات؟ عندئذ سوف تصرخ فرنسا: حلف شمال الأطلسي، هلم لمساعدتنا!".
ووفقا له، فإن مثل هذه التصرفات من جانب فرنسا ستخلق "فخا" لواشنطن، التي ستضطر إلى مساعدة حلفائها في الناتو.
وشدد على أنه "لا يمكن السماح بنشوء وضع يتخذ فيه زعيم أوروبي قرارات تؤدي في النهاية إلى خوض الولايات المتحدة حربا مع روسيا".
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سايق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".