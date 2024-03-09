https://sputnikarabic.ae/20240309/مايكروفون-مفتوح-يسرب-ما-دار-بين-بايدن-ونتنياهو-في-محادثة-بينهما-فيديو-1086814985.html

"مايكروفون مفتوح" يسرب ما دار بين بايدن ونتنياهو في محادثة بينهما... فيديو

"مايكروفون مفتوح" يسرب ما دار بين بايدن ونتنياهو في محادثة بينهما... فيديو

سبوتنيك عربي

سرّب مايكروفون، كان مفتوحا عن طريق الخطأ، بعض تفاصيل محادثة جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T09:15+0000

2024-03-09T09:15+0000

2024-03-09T09:15+0000

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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن هذه الواقعة حدثت بعد إلقاء بايدن خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي.بعد الخطاب، جمع لقاء بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، تحدث خلاله الرئيس الأمريكي عن مكالمته مع نتنياهو، من دون أن يدرك أن المايكروفون كان مفتوحا.والتقطت الكاميرات أيضا جانبا من اللقاء الذي جمع بايدن والسيناتور.وقال السيناتور بينيت، خلال اللقاء، إنه زار إسرائيل أخيرا، وطلب من بايدن مواصلة الضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وأجاب بايدن: "لقد أخبرت بيبي (الاسم الشهير لنتنياهو).. ولا تكرر هذا"، في إشارة للحفاظ على سرية المحادثة بينهما.وبعد ذلك، اقترب أحد مساعدي بايدن منه، وظهر أنه ينبهه، ليرد الرئيس بالقول: "المايكروفون يعمل هنا.. حسنا هذا جيد".ولاحقا سُئل الرئيس الأمريكي من قبل الصحفيين عن هذه المحادثة، ليقول: "لقد تنصتم علي يا رفاق".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح أمس الجمعة، للصحفيين بأن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".

https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-التوصل-لهدنة-في-غزة-قبل-رمضان-يبدو-صعبا-1086812737.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار