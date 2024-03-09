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https://sputnikarabic.ae/20240309/مايكروفون-مفتوح-يسرب-ما-دار-بين-بايدن-ونتنياهو-في-محادثة-بينهما-فيديو-1086814985.html
"مايكروفون مفتوح" يسرب ما دار بين بايدن ونتنياهو في محادثة بينهما... فيديو
"مايكروفون مفتوح" يسرب ما دار بين بايدن ونتنياهو في محادثة بينهما... فيديو
سبوتنيك عربي
سرّب مايكروفون، كان مفتوحا عن طريق الخطأ، بعض تفاصيل محادثة جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T09:15+0000
2024-03-09T09:15+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن هذه الواقعة حدثت بعد إلقاء بايدن خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي.بعد الخطاب، جمع لقاء بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، تحدث خلاله الرئيس الأمريكي عن مكالمته مع نتنياهو، من دون أن يدرك أن المايكروفون كان مفتوحا.والتقطت الكاميرات أيضا جانبا من اللقاء الذي جمع بايدن والسيناتور.وقال السيناتور بينيت، خلال اللقاء، إنه زار إسرائيل أخيرا، وطلب من بايدن مواصلة الضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.وأجاب بايدن: "لقد أخبرت بيبي (الاسم الشهير لنتنياهو).. ولا تكرر هذا"، في إشارة للحفاظ على سرية المحادثة بينهما.وبعد ذلك، اقترب أحد مساعدي بايدن منه، وظهر أنه ينبهه، ليرد الرئيس بالقول: "المايكروفون يعمل هنا.. حسنا هذا جيد".ولاحقا سُئل الرئيس الأمريكي من قبل الصحفيين عن هذه المحادثة، ليقول: "لقد تنصتم علي يا رفاق".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح أمس الجمعة، للصحفيين بأن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".
https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-التوصل-لهدنة-في-غزة-قبل-رمضان-يبدو-صعبا-1086812737.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, جو بايدن, بنيامين نتنياهو, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"مايكروفون مفتوح" يسرب ما دار بين بايدن ونتنياهو في محادثة بينهما... فيديو

09:15 GMT 09.03.2024
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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سرّب مايكروفون، كان مفتوحا عن طريق الخطأ، بعض تفاصيل محادثة جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن هذه الواقعة حدثت بعد إلقاء بايدن خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي.
بعد الخطاب، جمع لقاء بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، تحدث خلاله الرئيس الأمريكي عن مكالمته مع نتنياهو، من دون أن يدرك أن المايكروفون كان مفتوحا.
والتقطت الكاميرات أيضا جانبا من اللقاء الذي جمع بايدن والسيناتور.
وقال السيناتور بينيت، خلال اللقاء، إنه زار إسرائيل أخيرا، وطلب من بايدن مواصلة الضغط من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وأجاب بايدن: "لقد أخبرت بيبي (الاسم الشهير لنتنياهو).. ولا تكرر هذا"، في إشارة للحفاظ على سرية المحادثة بينهما.

وأضاف بايدن: "قلت لنتنياهو أنا وأنت سنقوم باجتماع القدوم إلى يسوع" (عبارة أمريكية يتم استخدامها للتنبيه إلى جدية اجتماع ما).

وبعد ذلك، اقترب أحد مساعدي بايدن منه، وظهر أنه ينبهه، ليرد الرئيس بالقول: "المايكروفون يعمل هنا.. حسنا هذا جيد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان "يبدو صعبا"
07:36 GMT
ولاحقا سُئل الرئيس الأمريكي من قبل الصحفيين عن هذه المحادثة، ليقول: "لقد تنصتم علي يا رفاق".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح أمس الجمعة، للصحفيين بأن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".
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