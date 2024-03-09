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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/مقاتلات-روسية-من-طراز-سو---25-تغير-على-مواقع-لقوات-كييف-في-سيفيرودونيتسك-فيديو--1086832643.html
مقاتلات روسية من طراز "سو - 25" تغير على مواقع لقوات كييف في سيفيرودونيتسك... فيديو
مقاتلات روسية من طراز "سو - 25" تغير على مواقع لقوات كييف في سيفيرودونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام مقاتلات حربية روسية من طراز "سو – 25" بالهجوم على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T20:06+0000
2024-03-09T20:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبين المشاهد هجوم مقاتلات "سو – 25" الروسية، وتنفيذها ضربات مباشرة على واقع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك.واستخدمت الطواقم الصواريخ الجوية غير الموجهة لتدمير معاقل العدو وقوته البشرية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على 975 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة. وذكرت الدفاع الروسية في بيانها أنه "على محور كوبيانسك، قامت القوات الروسية بصد هجومين أوكرانيين، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا، وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري". وأشار البيان أنه "على محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 55 عسكريا". وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240309/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-دمرت-منظومتي-باتريوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو--1086825007.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

مقاتلات روسية من طراز "سو - 25" تغير على مواقع لقوات كييف في سيفيرودونيتسك... فيديو

20:06 GMT 09.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لقيام مقاتلات حربية روسية من طراز "سو – 25" بالهجوم على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك.
وتبين المشاهد هجوم مقاتلات "سو – 25" الروسية، وتنفيذها ضربات مباشرة على واقع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك.
واستخدمت الطواقم الصواريخ الجوية غير الموجهة لتدمير معاقل العدو وقوته البشرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على 975 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وذكرت الدفاع الروسية في بيانها أنه "على محور كوبيانسك، قامت القوات الروسية بصد هجومين أوكرانيين، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا، وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري".

وأضاف البيان أنه "على محور أفدييفكا، تواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" السيطرة على خطوط ومواقع مهمة، وصدت هجومين أوكرانيين مضادين وخسر العدو ما يصل إلى 450 عسكريا، وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريا".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:32 GMT
وأشار البيان أنه "على محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 55 عسكريا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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