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https://sputnikarabic.ae/20240310/أبو-الغيط-الأطراف-الليبية-توافقت-على-سيادة-بلادها-وضرورة-تشكيل-حكومة-موحدة-1086852063.html
أبو الغيط: الأطراف الليبية توافقت على سيادة بلادها وضرورة تشكيل حكومة موحدة
أبو الغيط: الأطراف الليبية توافقت على سيادة بلادها وضرورة تشكيل حكومة موحدة
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أنه "تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي". 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T14:32+0000
2024-03-10T14:32+0000
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وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إنه "تم التأكيد خلال المحادثات على سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية".وأضاف أنه "سيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة، حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية".وتابع أبو الغيط أنه "تم التأكيد على ضرورة توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية"، مؤكدا أن "الحاضرين ثمنوا دور الجامعة العربية، الذي يستهدف إلى الوصول لحلول للأزمة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار مصر الآن, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية, مصر, أخبار مصر الآن, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أبو الغيط: الأطراف الليبية توافقت على سيادة بلادها وضرورة تشكيل حكومة موحدة

14:32 GMT 10.03.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMROالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أنه "تم استضافة جلسة حوارية بين الأطراف الليبية، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي".
وقال أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إنه "تم التأكيد خلال المحادثات على سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية".
وأضاف أنه "سيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة، حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية".
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وتابع أبو الغيط أنه "تم التأكيد على ضرورة توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية"، مؤكدا أن "الحاضرين ثمنوا دور الجامعة العربية، الذي يستهدف إلى الوصول لحلول للأزمة".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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