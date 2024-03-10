https://sputnikarabic.ae/20240310/إنه-يكذب-كما-يتنفس-موسكو-ترد-على-تصريحات-وزير-الخارجية-الأوكراني-بشأن-رفع-الراية-البيضاء-1086856582.html
"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء
"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على كلام وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بشأن الراية البيضاء التي دعا... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T19:32+0000
2024-03-10T19:32+0000
2024-03-10T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا، قائلة: "إنه يكذب كما يتنفس، لم تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الراية (البيضاء) معلقة في كل مكان".ورد بروني، على موضوع العلم الأبيض، بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20240310/موسكو-تعلق-على-اعتراف-وزير-الخارجية-البولندي-بالوجود-العسكري-للناتو-في-أوكرانيا-1086853569.html
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روسيا
"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء
19:32 GMT 10.03.2024 (تم التحديث: 19:36 GMT 10.03.2024)
علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على كلام وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بشأن الراية البيضاء التي دعا البابا فرنسيس، نظام كييف لرفعها.
وأضافت زاخاروفا، قائلة: "إنه يكذب كما يتنفس، لم تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الراية (البيضاء) معلقة في كل مكان".
ورد كوليبا عبر منصة "إكس"، على البابا فرنسيس، الذي دعا أمس السبت، أوكرانيا إلى "التحلي بالشجاعة" ورفع الراية البيضاء والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة، قائلا: "علمنا أصفر وأزرق ولن نرفع أي أعلام أخرى أبدا".
وعلق المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، على تصريحات البابا فرانسيس فيما يخص الصراع في أوكرانيا، إذ قال إنه يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.
ورد بروني، على موضوع العلم الأبيض، بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات".
وتابع بروني، بالقول: "المفاوضات لا تعني استسلامًا أبدًا"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق سلام عادل ودائم.
وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.