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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/إنه-يكذب-كما-يتنفس-موسكو-ترد-على-تصريحات-وزير-الخارجية-الأوكراني-بشأن-رفع-الراية-البيضاء-1086856582.html
"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء
"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على كلام وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بشأن الراية البيضاء التي دعا... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T19:32+0000
2024-03-10T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا، قائلة: "إنه يكذب كما يتنفس، لم تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الراية (البيضاء) معلقة في كل مكان".ورد بروني، على موضوع العلم الأبيض، بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.
https://sputnikarabic.ae/20240310/موسكو-تعلق-على-اعتراف-وزير-الخارجية-البولندي-بالوجود-العسكري-للناتو-في-أوكرانيا-1086853569.html
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روسيا
روسيا

"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء

19:32 GMT 10.03.2024 (تم التحديث: 19:36 GMT 10.03.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© ALEXANDER NEMENOV
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علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على كلام وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بشأن الراية البيضاء التي دعا البابا فرنسيس، نظام كييف لرفعها.
وأضافت زاخاروفا، قائلة: "إنه يكذب كما يتنفس، لم تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الراية (البيضاء) معلقة في كل مكان".

ورد كوليبا عبر منصة "إكس"، على البابا فرنسيس، الذي دعا أمس السبت، أوكرانيا إلى "التحلي بالشجاعة" ورفع الراية البيضاء والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة، قائلا: "علمنا أصفر وأزرق ولن نرفع أي أعلام أخرى أبدا".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو تعلق على اعتراف وزير الخارجية البولندي بالوجود العسكري للناتو في أوكرانيا
16:04 GMT

وعلق المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، على تصريحات البابا فرانسيس فيما يخص الصراع في أوكرانيا، إذ قال إنه يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.

ورد بروني، على موضوع العلم الأبيض، بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات".

وتابع بروني، بالقول: "المفاوضات لا تعني استسلامًا أبدًا"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي لتحقيق سلام عادل ودائم.

وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.
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