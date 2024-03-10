https://sputnikarabic.ae/20240310/إنه-يكذب-كما-يتنفس-موسكو-ترد-على-تصريحات-وزير-الخارجية-الأوكراني-بشأن-رفع-الراية-البيضاء-1086856582.html

"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء

"إنه يكذب كما يتنفس"... موسكو ترد على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني بشأن رفع الراية البيضاء

سبوتنيك عربي

علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، على كلام وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بشأن الراية البيضاء التي دعا... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T19:32+0000

2024-03-10T19:32+0000

2024-03-10T19:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت زاخاروفا، قائلة: "إنه يكذب كما يتنفس، لم تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الراية (البيضاء) معلقة في كل مكان".ورد بروني، على موضوع العلم الأبيض، بالقول إن "استخدم البابا رمز العلم الأبيض للدلالة على وقف الأعمال العدائية وتحقيق الهدنة من خلال المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.

https://sputnikarabic.ae/20240310/موسكو-تعلق-على-اعتراف-وزير-الخارجية-البولندي-بالوجود-العسكري-للناتو-في-أوكرانيا-1086853569.html

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