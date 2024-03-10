https://sputnikarabic.ae/20240310/موسكو-تعلق-على-اعتراف-وزير-الخارجية-البولندي-بالوجود-العسكري-للناتو-في-أوكرانيا-1086853569.html
موسكو تعلق على اعتراف وزير الخارجية البولندي بالوجود العسكري للناتو في أوكرانيا
موسكو تعلق على اعتراف وزير الخارجية البولندي بالوجود العسكري للناتو في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، تعليقا على كلام وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، حول وجود عسكريين من بعض دول... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T16:04+0000
2024-03-10T16:04+0000
2024-03-10T16:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن "بعض دول الناتو أرسلت بالفعل جنودها إلى أوكرانيا"، لكنه رفض تحديد من أي البلدان وبأي صفة متمركزين هناك.وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به. أنت تقف أمامي الآن ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240310/الرئاسة-التركية-توضح-لـسبوتنيك-المعلومات-حول-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا---1086853005.html
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روسيا, العالم
موسكو تعلق على اعتراف وزير الخارجية البولندي بالوجود العسكري للناتو في أوكرانيا
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، تعليقا على كلام وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، حول وجود عسكريين من بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، قائلة: "لم يعد بإمكانهم إخفاء ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن "بعض دول الناتو أرسلت بالفعل جنودها إلى أوكرانيا"، لكنه رفض تحديد من أي البلدان وبأي صفة متمركزين هناك.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به. أنت تقف أمامي الآن ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سابق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".