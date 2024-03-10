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https://sputnikarabic.ae/20240310/استبعاد-محمد-صلاح-حسام-حسن-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-لمعسكر-مارس-1086849253.html
استبعاد محمد صلاح... حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس
استبعاد محمد صلاح... حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس
سبوتنيك عربي
أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس الجاري، مستبعدا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن التشكيلة التي ستجري معسكرا في... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T12:37+0000
2024-03-10T12:37+0000
مجتمع
رياضة
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
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أخبار كرة القدم
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ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الشهر الحالي.ومن المقرر أن تلعب مصر مع نيوزيلندا، يوم 22 مارس، على أن تنهي مشوارها بالبطولة يوم 25 بمواجهة الفائز أو الخاسر من المباراة الأخرى بين تونس وكرواتيا.وجاءت قائمة منتخب مصر كما يلي: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام.خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.يشار إلى أن استبعاد محمد صلاح جاء بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاءه من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20240207/جدل-في-مصر-بسبب-صراع-بين-محمد-صلاح-وحسام-حسن-صور-وفيديو-1085835805.html
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رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, منتخب مصر الوطني, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, منتخب مصر الوطني, أخبار كرة القدم, الأخبار

استبعاد محمد صلاح... حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

12:37 GMT 10.03.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFEمحمد صلاح خلال جلسة تدريبية في ملعب جاردان بوتانيك في بينجرفيل، أبيدجان في 21 يناير 2024 عشية مباراة كرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2024
محمد صلاح خلال جلسة تدريبية في ملعب جاردان بوتانيك في بينجرفيل، أبيدجان في 21 يناير 2024 عشية مباراة كرة القدم في كأس الأمم الأفريقية 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة لمعسكر شهر مارس الجاري، مستبعدا نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن التشكيلة التي ستجري معسكرا في الإمارات الأربعاء المقبل.
ويستعد المنتخب المصري للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي بين 22 و26 الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تلعب مصر مع نيوزيلندا، يوم 22 مارس، على أن تنهي مشوارها بالبطولة يوم 25 بمواجهة الفائز أو الخاسر من المباراة الأخرى بين تونس وكرواتيا.
وجاءت قائمة منتخب مصر كما يلي:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان بيكهام.
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خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.
يشار إلى أن استبعاد محمد صلاح جاء بعدما أرسل ليفربول مطلع الأسبوع الماضي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري يطلب فيه إعفاءه من الانضمام للمنتخب لعدم الجاهزية الطبية.
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