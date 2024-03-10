https://sputnikarabic.ae/20240310/الانتخابات-الرئاسية-الروسية-في-الخارج-المواطنون-الروس-يدلون-بأصواتهم-في-بوركينا-فاسو--1086857124.html
الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج... المواطنون الروس يدلون بأصواتهم في بوركينا فاسو
الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج... المواطنون الروس يدلون بأصواتهم في بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في بوركينا فاسو، اليوم الأحد، بانتهاء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج، في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، دون وقوع... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T20:10+0000
2024-03-10T20:10+0000
2024-03-10T20:10+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وقال مستشار البعثة الروسية في واغادوغو، فاسيلي زولوتوخين، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في العاشر من مارس (آذار الجاري)، أُجري تصويت مبكر في الانتخابات الرئاسية لروسيا في بوركينا فاسو، واسترشد أعضاء لجنة الانتخابات المحلية، بالحاجة إلى تزويد كل مواطن روسي في بوركينا فاسو بفرصة التصويت، حيث يوجد في مبنى السفارة الذي تم افتتاحه، في الآونة الأخيرة، مركز اقتراع مؤقت يعمل من الساعة 8.00 إلى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي".وصرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري، أن منظمي الاحتجاجات بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة عن محاولات تعطيل الانتخابات.وتابع إسكالدوفيتش: "أود أن أحذر منظمي هذه الاستفزازات من أنهم سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة لتنظيم أعمال شغب ومحاولات تعطيل الانتخابات".ودعا إسكالدوفيتش المواطنين الروس في الخارج إلى "عدم المشاركة في مثل هذه الأحداث وعدم إفساد الاحتفال بإرادة الشعب".وأضاف إسكالدوفيتش: "سيتم تنظيم مراقبة دولية واسعة النطاق للانتخابات في بلادنا وسيصل أكثر من ألف مراقب من نحو مئة دولة حول العالم، ومن الطبيعي أن يزوروا مراكز الاقتراع في جميع المناطق الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية الجديدة".
https://sputnikarabic.ae/20240307/الخارجية-الروسية-تحذر-من-محاولات-تعطيل-الانتخابات-بمراكز-الاقتراع-في-الخارج-1086763098.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج... المواطنون الروس يدلون بأصواتهم في بوركينا فاسو
أفاد مراسل "سبوتنيك" في بوركينا فاسو، اليوم الأحد، بانتهاء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في الخارج، في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو، دون وقوع حوادث.
وقال مستشار البعثة الروسية في واغادوغو، فاسيلي زولوتوخين، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في العاشر من مارس (آذار الجاري)، أُجري تصويت مبكر في الانتخابات الرئاسية لروسيا في بوركينا فاسو، واسترشد أعضاء لجنة الانتخابات المحلية، بالحاجة إلى تزويد كل مواطن روسي في بوركينا فاسو بفرصة التصويت، حيث يوجد في مبنى السفارة الذي تم افتتاحه، في الآونة الأخيرة، مركز اقتراع مؤقت يعمل من الساعة 8.00 إلى الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي".
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 18.00 (21.00 بتوقيت موسكو)، ووفرت شرطة بوركينا فاسو، الأمن وتم التصويت دون وقوع أي حادث.
وصرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، يوم الخميس 7 مارس/ آذار الجاري، أن منظمي الاحتجاجات بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة عن محاولات تعطيل الانتخابات.
وقال إسكالدوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "بينما نقترب من الانتخابات، نتلقى تقارير من بعثاتنا الدبلوماسية حول أنواع مختلفة من الإجراءات الاحتجاجية، التي تستعد لها المعارضة غير النظامية بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية، وكذلك في مراكز الاقتراع".
وتابع إسكالدوفيتش: "أود أن أحذر منظمي هذه الاستفزازات من أنهم سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة لتنظيم أعمال شغب ومحاولات تعطيل الانتخابات".
ودعا إسكالدوفيتش المواطنين الروس في الخارج إلى "عدم المشاركة في مثل هذه الأحداث وعدم إفساد الاحتفال بإرادة الشعب".
وأضاف إسكالدوفيتش: "سيتم تنظيم مراقبة دولية واسعة النطاق للانتخابات في بلادنا وسيصل أكثر من ألف مراقب من نحو مئة دولة حول العالم، ومن الطبيعي أن يزوروا مراكز الاقتراع في جميع المناطق الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية الجديدة".