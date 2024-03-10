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https://sputnikarabic.ae/20240310/الرئاسات-الليبية-الثلاث-وجوب-تشكيل-حكومة-موحدة-مهمتها-الإشراف-على-العملية-الانتخابية-1086852221.html
الرئاسات الليبية الثلاث: وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية
الرئاسات الليبية الثلاث: وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأحد، على سيادة ليبيا ورفض أي تدخلات... 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T14:34+0000
2024-03-10T14:34+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وبحسب البيان الختامي لاجتماع الرئاسات الليبية الثلاث في مقر الجامعة العربية، فقد اتفق الحاضرون على الآتي: "التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية".كما اتفق المجتمعون على "عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ".وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

الرئاسات الليبية الثلاث: وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية

14:34 GMT 10.03.2024
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العلم الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأحد، على سيادة ليبيا ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية وضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية.
وبحسب البيان الختامي لاجتماع الرئاسات الليبية الثلاث في مقر الجامعة العربية، فقد اتفق الحاضرون على الآتي: "التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية".
وأكد البيان "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن"، مشددا على "توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية".
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كما اتفق المجتمعون على "عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
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