اللبنانية ياسمينا زيتون تثير تفاعلا واسعا بعدما أصبحت وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024
© AFP 2023 / PUNIT PARANJPEالتشيكية كريستينا بيشكوفا، واللبنانية ياسمينا زيتون، تحضران في النهائي الكبير لمسابقة ملكة جمال العالم الـ71 في مركز جيو العالمي للمؤتمرات، في مومباي، 9 مارس/ آذار 2024
التشيكية كريستينا بيشكوفا، واللبنانية ياسمينا زيتون، تحضران في النهائي الكبير لمسابقة ملكة جمال العالم الـ71 في مركز جيو العالمي للمؤتمرات، في مومباي، 9 مارس/ آذار 2024
© AFP 2023 / PUNIT PARANJPE
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حصلت ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، على لقب الوصيفة الأولى في حفل ملكة جمال العالم 2024، الذي أقيم في الهند، بينما توّجت التشيكية، كريستينا بيشكوفا، بلقب الفائزة.
وأعلن عن النتائج في حفل أقيم، مساء أمس السبت، في مومباي بالهند.
وعبر العديد من اللبنانيين عن سعادتهم بفوز مواطنتهم باسمينا زيتون، خاصة وأنها المرة الأولى التي يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم.
وكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عبر منصة "إكس" عن فوز ياسمينا زيتون: "رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان الى كل العالم".
زعم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان الى كل العالم.— Najib Mikati (@Najib_Mikati) March 9, 2024
مبروك لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون فوزها بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم.
بينما توجهت النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، بالشكر إلى ياسمينا زيتون، "لأنك حملت إلى العالم زجاج بيروت المكسور والمرمم كما تحملين قضية تفجير بيروت أينما كنت"، وفق قولها.
#ملكة_جمال_لبنان— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) March 9, 2024
تحمل راية وطنها وتشعّ جمالاً وثقافة وإنسانيّة لتتوَّج وصيفة أولى على عرش جمال العالم.
مبروك #ياسمينا_زيتون وشكراً لأنّك حملت معك إلى العالم زجاج #بيروت المكسور والمرمّم كما تحملين قضيّة تفجير بيروت اينما كنت.
كل التحيّة والفخر والحب…#إنفجار_مرفأ_بيروت… pic.twitter.com/jhIorNeDeK
واعتبر وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن النتيجة التي حققتها ياسمينا زيتون غداة إحياء اليوم العالمي للمرأة، تشكّل "فوزا لكل امراة لبنانية صمدت وناضلت وقاومت وكانت أقوى مما واجه لبنان من صعوبات وأحداث".
أما الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، فكتبت عبر منصة "إكس": "مبروك ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم!! نقلتي أحلى صورة عن وطننا لبنان".
مبروك #ياسمينا_زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم!! نقلتي أحلى صورة عن وطنّا #لبنان❤️ #ملكة_جمال_العالم— Nancy Ajram (@NancyAjram) March 9, 2024
فيما أكدت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أنه مش جديد على لبنان يصَدّر جمال! شو نسيتو مين هو لبنان؟؟ مبروك ياسمينا زيتون"، وذلك في إشارة منها إلى فوز اللبنانية، جورجينا رزق، بلقب ملكة جمال الكون عام 1971.
مش جديد على #لبنان يصَدّر جمال!— Najwa Karam (@najwakaram) March 9, 2024
شو نسيتو مين هو لبنان؟؟
مبروك #ياسمينا_زيتون ❤️#MissWorld2024
وفي أول تعليقات لها بعدما أصبحت الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024، أعربت ياسمينا زيتون، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، عن اعتزازها بكونها مثلت لبنان "بطريقة جميلة" وحصلت على لقب الوصيفة، لافتة إلى أنها "المرة الأولى يصل لبنان الى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم".
وتابعت: "لقد فعلتُ كل ما في وسعي ونقلت صوتنا كلبنانيين، وتحدثت عن كل ما يحصل في لبنان، وحاولت أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميز".
وياسمينا زيتون (22 عاما) تنحدر من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، ودرست الصحافة، ويبلغ طولها 167 سنتيمتر.