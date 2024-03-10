https://sputnikarabic.ae/20240310/اللبنانية-ياسمينا-زيتون-تثير-تفاعلا-واسعا-بعدما-أصبحت-وصيفة-أولى-لملكة-جمال-العالم-2024-1086839186.html

اللبنانية ياسمينا زيتون تثير تفاعلا واسعا بعدما أصبحت وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024

اللبنانية ياسمينا زيتون تثير تفاعلا واسعا بعدما أصبحت وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024

سبوتنيك عربي

حصلت ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، على لقب الوصيفة الأولى في حفل ملكة جمال العالم 2024، الذي أقيم في الهند، بينما توّجت التشيكية، كريستينا بيشكوفا، بلقب... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T07:14+0000

2024-03-10T07:14+0000

2024-03-10T07:14+0000

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وأعلن عن النتائج في حفل أقيم، مساء أمس السبت، في مومباي بالهند.وعبر العديد من اللبنانيين عن سعادتهم بفوز مواطنتهم باسمينا زيتون، خاصة وأنها المرة الأولى التي يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم.وكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، عبر منصة "إكس" عن فوز ياسمينا زيتون: "رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان الى كل العالم".بينما توجهت النائبة اللبنانية، بولا يعقوبيان، بالشكر إلى ياسمينا زيتون، "لأنك حملت إلى العالم زجاج بيروت المكسور والمرمم كما تحملين قضية تفجير بيروت أينما كنت"، وفق قولها.واعتبر وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن النتيجة التي حققتها ياسمينا زيتون غداة إحياء اليوم العالمي للمرأة، تشكّل "فوزا لكل امراة لبنانية صمدت وناضلت وقاومت وكانت أقوى مما واجه لبنان من صعوبات وأحداث".أما الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، فكتبت عبر منصة "إكس": "مبروك ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم!! نقلتي أحلى صورة عن وطننا لبنان".فيما أكدت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، أنه مش جديد على لبنان يصَدّر جمال! شو نسيتو مين هو لبنان؟؟ مبروك ياسمينا زيتون"، وذلك في إشارة منها إلى فوز اللبنانية، جورجينا رزق، بلقب ملكة جمال الكون عام 1971.وفي أول تعليقات لها بعدما أصبحت الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024، أعربت ياسمينا زيتون، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، عن اعتزازها بكونها مثلت لبنان "بطريقة جميلة" وحصلت على لقب الوصيفة، لافتة إلى أنها "المرة الأولى يصل لبنان الى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم".وياسمينا زيتون (22 عاما) تنحدر من بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، ودرست الصحافة، ويبلغ طولها 167 سنتيمتر.

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