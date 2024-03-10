https://sputnikarabic.ae/20240310/المدفعية-الروسية-تتصدى-لهجومين-من-قبل-قوات-نظام-كييف-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1086854909.html

المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو

المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فيديو يوثق تصدي المدفعية الروسية، لهجومين قامت بهما القوات المسلحة الأوكرانية، على محور كوبيانسك. 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T17:47+0000

2024-03-10T17:47+0000

2024-03-10T17:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتوضح المشاهد قصف المدفعية الروسية لمواقع تجمع قوات نظام كييف على محور كوبيانسك، وتم تنفيذ العمل القتالي بقذائف شديدة الانفجار من عيار 122 ملم على مدى يصل إلى 15 كم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت 895 عسكريا، في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بيانا جاء فيه: "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريين ودبابتين وثلاث سيارات"، لافتة إلى أنه "على محور دونيتسك، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 جنديا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات آلية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240310/موسكو-تعلق-على-اعتراف-وزير-الخارجية-البولندي-بالوجود-العسكري-للناتو-في-أوكرانيا-1086853569.html

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روسيا, رصد عسكري