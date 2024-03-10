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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240310/المدفعية-الروسية-تتصدى-لهجومين-من-قبل-قوات-نظام-كييف-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1086854909.html
المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فيديو يوثق تصدي المدفعية الروسية، لهجومين قامت بهما القوات المسلحة الأوكرانية، على محور كوبيانسك. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T17:47+0000
2024-03-10T17:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتوضح المشاهد قصف المدفعية الروسية لمواقع تجمع قوات نظام كييف على محور كوبيانسك، وتم تنفيذ العمل القتالي بقذائف شديدة الانفجار من عيار 122 ملم على مدى يصل إلى 15 كم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت 895 عسكريا، في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بيانا جاء فيه: "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريين ودبابتين وثلاث سيارات"، لافتة إلى أنه "على محور دونيتسك، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 جنديا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات آلية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240310/موسكو-تعلق-على-اعتراف-وزير-الخارجية-البولندي-بالوجود-العسكري-للناتو-في-أوكرانيا-1086853569.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تتصدى لهجومين من قبل قوات نظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو

17:47 GMT 10.03.2024 (تم التحديث: 17:48 GMT 10.03.2024)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، فيديو يوثق تصدي المدفعية الروسية، لهجومين قامت بهما القوات المسلحة الأوكرانية، على محور كوبيانسك.
وتوضح المشاهد قصف المدفعية الروسية لمواقع تجمع قوات نظام كييف على محور كوبيانسك، وتم تنفيذ العمل القتالي بقذائف شديدة الانفجار من عيار 122 ملم على مدى يصل إلى 15 كم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية بلغت 895 عسكريا، في مناطق متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بيانا جاء فيه: "على محور كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 110 عسكريين ودبابتين وثلاث سيارات"، لافتة إلى أنه "على محور دونيتسك، بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 280 جنديا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات آلية".

وأضاف البيان أنه "على محور أفدييفكا، بلغت خسائر العدو 310 عسكريين ودبابة واحدة وعربتي مشاة قتالية وثماني مركبات آلية.. وفي اتجاه جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 150 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:04 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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