عربي
https://sputnikarabic.ae/20240310/انتشال-10ضحايا-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-قرب-دوار-الدحدوح-1086857920.html
انتشال 10ضحايا فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل قرب دوار الدحدوح
انتشال 10ضحايا فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل قرب دوار الدحدوح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بأن طواقم الإسعاف ومواطنون انتشلوا، جثامين 10 ضحايا بينهم أطفال ونساء. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T21:51+0000
2024-03-10T21:51+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_615806d4654036aa7c410b9c198e8423.jpg
وأضافت وفا، بأن منزل الضحايا يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.وكان المنزل قد تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية في وقت سابق اليوم، وفقا لوكالة "وفا".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ156، مخلفا أكثر من 31045 قتيلا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 72654 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240310/مقتل-3-عناصر-من-الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-بقصف-إسرائيلي-جنوبي-البلاد-1086856881.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650864_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c15fb702f7729162cf4ef478d41828c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى

انتشال 10ضحايا فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل قرب دوار الدحدوح

21:51 GMT 10.03.2024
© AFP 2023 / Said Khatibتجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023,
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بالمباني السكنية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم رفح للاجئين في جنوب قطاع غزة في 1 ديسمبر كانون الأول 2023, - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / Said Khatib
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بأن طواقم الإسعاف ومواطنون انتشلوا، جثامين 10 ضحايا بينهم أطفال ونساء.
وأضافت وفا، بأن منزل الضحايا يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.
وكان المنزل قد تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية في وقت سابق اليوم، وفقا لوكالة "وفا".
نهر الليطاني في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
مقتل 3 عناصر من "الجماعة الإسلامية" في لبنان بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
20:12 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ156، مخلفا أكثر من 31045 قتيلا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 72654 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بايدن يرى أن نتنياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها21:28 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال8 مارس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала