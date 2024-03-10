https://sputnikarabic.ae/20240310/انتشال-10ضحايا-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-منزل-قرب-دوار-الدحدوح-1086857920.html
انتشال 10ضحايا فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل قرب دوار الدحدوح
انتشال 10ضحايا فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل قرب دوار الدحدوح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بأن طواقم الإسعاف ومواطنون انتشلوا، جثامين 10 ضحايا بينهم أطفال ونساء. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T21:51+0000
2024-03-10T21:51+0000
2024-03-10T21:51+0000
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وأضافت وفا، بأن منزل الضحايا يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.وكان المنزل قد تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية في وقت سابق اليوم، وفقا لوكالة "وفا".ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ156، مخلفا أكثر من 31045 قتيلا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 72654 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240310/مقتل-3-عناصر-من-الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-بقصف-إسرائيلي-جنوبي-البلاد-1086856881.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى
انتشال 10ضحايا فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل قرب دوار الدحدوح
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الأحد، بأن طواقم الإسعاف ومواطنون انتشلوا، جثامين 10 ضحايا بينهم أطفال ونساء.
وأضافت وفا، بأن منزل الضحايا يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة
، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.
وكان المنزل قد تعرض لقصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية في وقت سابق اليوم، وفقا لوكالة "وفا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ156، مخلفا أكثر من 31045 قتيلا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 72654 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفقا لوكالة "وفا".