https://sputnikarabic.ae/20240310/مقتل-3-عناصر-من-الجماعة-الإسلامية-في-لبنان-بقصف-إسرائيلي-جنوبي-البلاد-1086856881.html
مقتل 3 عناصر من "الجماعة الإسلامية" في لبنان بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
مقتل 3 عناصر من "الجماعة الإسلامية" في لبنان بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، مساء اليوم الأحد، مقتل 3 عناصر من قادتها في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان. 10.03.2024, سبوتنيك عربي
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وأشارت الجماعة، في بيان لها، إلى أن "محمد رياض محيي الدين، من مدينة بيروت، وحسين هلال درويش، من بلدية شحيم، ومحمد جمال إبراهيم، من بلدة الهبارية، استشهدوا في بلدة العرقوب جنوب البلاد".وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240310/حزب-الله-يعلن-استهداف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-جنوب-لبنان-1086837080.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتل 3 عناصر من "الجماعة الإسلامية" في لبنان بقصف إسرائيلي جنوبي البلاد
20:12 GMT 10.03.2024 (تم التحديث: 20:34 GMT 10.03.2024)
أعلنت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، مساء اليوم الأحد، مقتل 3 عناصر من قادتها في قصف إسرائيلي جنوبي لبنان.
وأشارت الجماعة، في بيان لها
، إلى أن "محمد رياض محيي الدين، من مدينة بيروت، وحسين هلال درويش، من بلدية شحيم، ومحمد جمال إبراهيم، من بلدة الهبارية، استشهدوا في بلدة العرقوب جنوب البلاد".
وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله
" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة
في المنطقة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع،
ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية
قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.