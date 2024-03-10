https://sputnikarabic.ae/20240310/حكومة-الوحدة-الليبية-ليس-لديها-مانع-أو-تحفظ-للعمل-مع-روسيا-1086839844.html

حكومة الوحدة الليبية ليس لديها مانع أو تحفظ للعمل مع روسيا

حكومة الوحدة الليبية ليس لديها مانع أو تحفظ للعمل مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، الطاهر الباعور، بأن حكومة الوحدة ليس لديها مانع أو تحفظ للعمل مع روسيا، مشيرا إلى... 10.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-10T07:57+0000

2024-03-10T07:57+0000

2024-03-10T07:57+0000

العالم العربي

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وقال الباعور في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "أي عمل يجب أن يمر بالطرق الدبلوماسية والمسار الرسمي أي الحكومة ووزارة الخارجية الموجودة في طرابلس، والحكومة ليس لديها أي موانع أو تحفظ للعمل مع روسيا".وفيما يتعلق بفتح القنصلية الروسية في بنغازي، قال الباعور "نحن تحدثنا مع السيد السفير (أيدار أغانين) وأنا شخصيا تحدثت مع السيد السفير وقلت له نحن لا نعارض فتح القنصلية في بنغازي، ولكن جرت العادة والبروتوكول الدبلوماسي أن يتم افتتاح الأصل وهي السفارة في طرابلس ثم ننتقل الى الفروع أي القنصليات العامة". وبشأن استعداد الحكومة في طرابلس لتأمين السفارة الروسية رد الباعور بالقول "بكل تأكيد نحن مستعدون لتأمينها، نحن نؤمن كل السفارات الموجودة، وسمحنا للسفارات بتوفير تأمين إضافي عن طريق التعاقد مع شركات أمنية خاصة، ولكن يجب أن تكون الشركات الأمنية مرخص لها العمل داخل داخل ليبيا".هذا وصرح السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، في 8 شباط/فبراير، بأن القسم القنصلي في السفارة الروسية في طرابلس، قد يبدأ في العمل هذا العام.وقال أغانين، لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع إطلاق القسم القنصلي هذا العام. وسيؤدي ذلك إلى تبسيط كثير من المسائل، ولا سيما إصدار التأشيرات الروسية لليبيين الذين يتلقونها حاليا في تونس".كما صرح السفير الروسي لدى ليبيا بأنه تم تأجيل افتتاح القنصلية الروسية العامة في بنغازي، وأن المشاورات مع السلطات في طرابلس مستمرة.هذا وأعيد فتح السفارة الروسية في ليبيا بالكامل في العاصمة طرابلس في آب/أغسطس الماضي.وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا [وحاليًا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240221/ليبيا-يجب-تفعيل-الاتفاقيات-المشتركة-واستئناف-المشاريع-المتوقفة-مع-روسيا-1086280601.html

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