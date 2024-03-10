https://sputnikarabic.ae/20240310/قوات-الدعم-السريع-تدين-رفض-الجيش-السوداني-تسلم537-أسيرا-1086853809.html
قوات الدعم السريع تدين رفض الجيش السوداني تسلم537 أسيرا
قوات الدعم السريع تدين رفض الجيش السوداني تسلم537 أسيرا
سبوتنيك عربي
دانت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، "رفض القوات المسلحة السودانية تسلم 537 أسيرًا كبادرة حسن نوايا من جانب قوات الدعم". 10.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-10T16:26+0000
2024-03-10T16:26+0000
2024-03-10T16:26+0000
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وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إن "واقعة رفض قيادة النظام البائد داخل القوات المسلحة استلام الأسرى، ليس لها تفسير سوى أن (رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح) البرهان، ومن خلفه فلول المؤتمر الوطني البائد يعتبرون هؤلاء الأسرى عبئًا إداريًا غير مرغوب فيهم، وأنهم يهتمون فقط لكتائب حزب المؤتمر الوطني المتطرفة".وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، رفضه وقف الأعمال القتالية ضد قوات الدعم السريع، داعيا إلى تكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي تضررت بفعل الحرب.وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرارا، الجمعة الماضية، يدعو طرفي القتال في السودان، لوقف فوري للأعمال العدائية، قبل حلول شهر رمضان.كما دعا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر على مدى 11 شهرا في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مخلفا أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الخارجية-السودانية-لدينا-4-شروط-لوقف-القتال-في-رمضان-مع-الدعم-السريع-1086819033.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
قوات الدعم السريع تدين رفض الجيش السوداني تسلم537 أسيرا
دانت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأحد، "رفض القوات المسلحة السودانية تسلم 537 أسيرًا كبادرة حسن نوايا من جانب قوات الدعم".
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إن "واقعة رفض قيادة النظام البائد داخل القوات المسلحة استلام الأسرى، ليس لها تفسير سوى أن (رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح) البرهان، ومن خلفه فلول المؤتمر الوطني البائد يعتبرون هؤلاء الأسرى عبئًا إداريًا غير مرغوب فيهم، وأنهم يهتمون فقط لكتائب حزب المؤتمر الوطني المتطرفة".
وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، رفضه وقف الأعمال القتالية
ضد قوات الدعم السريع، داعيا إلى تكوين حكومة طوارئ لدعم المجهود الحربي وإعادة الأعمار في المواقع التي تضررت بفعل الحرب.
وكان مجلس الأمن الدولي
قد اعتمد قرارا، الجمعة الماضية، يدعو طرفي القتال في السودان، لوقف فوري للأعمال العدائية، قبل حلول شهر رمضان.
كما دعا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال المستمر على مدى 11 شهرا في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مخلفا أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية
، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.