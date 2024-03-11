https://sputnikarabic.ae/20240311/البنتاغون-المجمع-الصناعي-العسكري-الأمريكي-لا-غنى-عنه-فيما-يتعلق-بالإمدادات-إلى-أوكرانيا-1086886651.html

البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا غنى عنه فيما يتعلق بالإمدادات إلى أوكرانيا

البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا غنى عنه فيما يتعلق بالإمدادات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول كبير في البنتاغون بأنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تحل محل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي فيما يتعلق بتزويد كييف بالمعدات العسكرية والذخيرة. 11.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-11T20:25+0000

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وقال خلال مؤتمر صحفي: "لا توجد قاعدة صناعية عسكرية أخرى على هذا الكوكب يمكن أن تحل محلنا حقًا (في دعم أوكرانيا)".وتواصل الوكالات الحكومية الأمريكية، بما فيها البنتاغون، العمل من خلال قرارات مؤقتة، وبموجب القرار المؤقت الحالي، يتم توفير التمويل لعدد من الإدارات، بما في ذلك البنتاغون، حتى 22 مارس/ آذار فقط.وشدد البنتاغون مرارا على أن التمويل المؤقت يشكل تهديدا للأمن القومي لأنه يمنع الوزارة من تنفيذ جهود التحديث والتخطيط على نطاق أوسع.وسبق أن اقترح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وقف تقديم المساعدات المجانية للدول الأجنبية، وتحويل هذا الدعم إلى قروض ائتمانية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت، في أكثر من مناسبة، أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

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