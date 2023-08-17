https://sputnikarabic.ae/20230817/روسيا-تنتقد-استغلال-أمريكا-للأمم-المتحدة-لخدمة-أجندتها-الأنانية-1080182359.html
روسيا تنتقد استغلال أمريكا للأمم المتحدة لخدمة "أجندتها الأنانية"
روسيا تنتقد استغلال أمريكا للأمم المتحدة لخدمة "أجندتها الأنانية"
أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع حول الوضع في كوريا الشمالية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يستخدمون... 17.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-17T16:45+0000
2023-08-17T16:45+0000
2023-08-17T16:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وقال بوليانسكي اليوم الخميس: "اليوم نشهد مرة أخرى محاولة مخزية من قبل أعضاء مجلس الأمن من بين الدول الغربية والرئاسة الأمريكية نفسها لاستخدام المجلس لدفع أجندتهم السياسية الضيقة التي تخدم مصالحهم الذاتية".وأعلن بوليانسكي في وقت سابق أن موسكو طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي في 17 آب/ أغسطس فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية.وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام": "في ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، ما أدى إلى تفاقم الأزمة حول أوكرانيا وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، فقد طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أغسطس".
https://sputnikarabic.ae/20230803/مجلس-الأمن-الروسي-أكثر-من-231-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-مع-الجيش-الروسي-1079767103.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تنتقد استغلال أمريكا للأمم المتحدة لخدمة "أجندتها الأنانية"
تابعنا عبر
أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع حول الوضع في كوريا الشمالية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يستخدمون رئاسة مجلس الأمن الدولي لدفع أجندتهم الذاتية والمسيّسة.
وقال بوليانسكي اليوم الخميس: "اليوم نشهد مرة أخرى محاولة مخزية من قبل أعضاء مجلس الأمن من بين الدول الغربية والرئاسة الأمريكية نفسها لاستخدام المجلس لدفع أجندتهم السياسية الضيقة التي تخدم مصالحهم الذاتية".
الاجتماع الجاري لا علاقة له بتطور الوضع على الأرض.
وأعلن بوليانسكي في وقت سابق أن موسكو طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي في 17 آب/ أغسطس فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية.
وكتب بوليانسكي
عبر قناته على "تلغرام": "في ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، ما أدى إلى تفاقم الأزمة حول أوكرانيا وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، فقد طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أغسطس".