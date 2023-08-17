https://sputnikarabic.ae/20230817/روسيا-تنتقد-استغلال-أمريكا-للأمم-المتحدة-لخدمة-أجندتها-الأنانية-1080182359.html

روسيا تنتقد استغلال أمريكا للأمم المتحدة لخدمة "أجندتها الأنانية"

روسيا تنتقد استغلال أمريكا للأمم المتحدة لخدمة "أجندتها الأنانية"

أعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع حول الوضع في كوريا الشمالية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يستخدمون... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T16:45+0000

2023-08-17T16:45+0000

2023-08-17T16:45+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

منظمة الأمم المتحدة

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وقال بوليانسكي اليوم الخميس: "اليوم نشهد مرة أخرى محاولة مخزية من قبل أعضاء مجلس الأمن من بين الدول الغربية والرئاسة الأمريكية نفسها لاستخدام المجلس لدفع أجندتهم السياسية الضيقة التي تخدم مصالحهم الذاتية".وأعلن بوليانسكي في وقت سابق أن موسكو طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي في 17 آب/ أغسطس فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية.وكتب بوليانسكي عبر قناته على "تلغرام": "في ضوء الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، ما أدى إلى تفاقم الأزمة حول أوكرانيا وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها، فقد طلبنا عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 أغسطس".

https://sputnikarabic.ae/20230803/مجلس-الأمن-الروسي-أكثر-من-231-ألف-شخص-وقعوا-عقودا-مع-الجيش-الروسي-1079767103.html

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