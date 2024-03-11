https://sputnikarabic.ae/20240311/الجيش-السوري-يقضي-على-5-مسلحين-آسيويين-شمالي-اللاذقية-1086886976.html
الجيش السوري يقضي على 5 مسلحين آسيويين شمالي اللاذقية
الجيش السوري يقضي على 5 مسلحين آسيويين شمالي اللاذقية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه تم قتل 5 مسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) خلال تسلل فاشل باتجاه إحدى نقاط الجيش العربي السوري في ريف اللاذقية... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T20:44+0000
2024-03-11T20:44+0000
2024-03-11T20:44+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة اللاذقية إن وحدات الرصد في موقع (التفاحية) التابع للجيش على خطوط التماس في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، كشفت محاولة تسلل لمسلحين تابعين لتنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.وأضاف المراسل أن المشهد الميداني انتقل على الفور إلى اشتباكات عنيفة مع المجموعات المهاجمة، تخللها استهدافات مدفعية وصاروخية باتجاه مواقع التنظيم الخلفية.وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تؤكد بأن الجيش السوري أحبط محاولة التسلل بالكامل، كما تمكن من القضاء على 5 مسلحين من جنسيات آسيوية "صينيون وشيشان"، دون تغير بخارطة السيطرة.وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل أكثر من 15 إرهابيا وأصابة آخرين في غارات للطيران الحربي السوري الروسي المشترك، استهدفت مقارا تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب، أحدها معد لتعديل الطائرات المسيرة.وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن طائرات حربية سورية روسية، شنّت سلسلة غارات جوية تركزت على مقار تابعة لمسلحي تنظيمي "حراس الدين" و"هيئة تحرير الشام" في ريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240308/مقتل-15-إرهابيا-وتدمير-مقر-لتعديل-الطائرات-المسيرة-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1086796399.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
الجيش السوري يقضي على 5 مسلحين آسيويين شمالي اللاذقية
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه تم قتل 5 مسلحين من تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (محظور في روسيا) خلال تسلل فاشل باتجاه إحدى نقاط الجيش العربي السوري في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، أقصى شمال غرب سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة اللاذقية إن وحدات الرصد في موقع (التفاحية) التابع للجيش على خطوط التماس في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، كشفت محاولة تسلل لمسلحين تابعين لتنظيم "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.
وأضاف المراسل أن المشهد الميداني انتقل على الفور إلى اشتباكات عنيفة مع المجموعات المهاجمة، تخللها استهدافات مدفعية وصاروخية باتجاه مواقع التنظيم الخلفية.
وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تؤكد بأن الجيش السوري أحبط محاولة التسلل بالكامل، كما تمكن من القضاء على 5 مسلحين من جنسيات آسيوية "صينيون وشيشان"، دون تغير بخارطة السيطرة.
وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل أكثر من 15 إرهابيا وأصابة آخرين
في غارات للطيران الحربي السوري الروسي المشترك، استهدفت مقارا تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة في ريف إدلب، أحدها معد لتعديل الطائرات المسيرة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن طائرات حربية سورية روسية، شنّت سلسلة غارات جوية تركزت على مقار تابعة لمسلحي تنظيمي "حراس الدين" و"هيئة تحرير الشام" في ريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.