https://sputnikarabic.ae/20240311/الملكة-رانيا-الجوع-في-غزة-كارثة-من-صنع-إسرائيل-1086887857.html
الملكة رانيا: الجوع في غزة "كارثة من صنع إسرائيل"
الملكة رانيا: الجوع في غزة "كارثة من صنع إسرائيل"
سبوتنيك عربي
قالت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني عبد الله الثاني، إن قطاع غزة يشهد ما وصفته بـ"القتل البطيء للأطفال" منذ 5 أشهر، مشيرة إلى أن الواقع في... 11.03.2024, سبوتنيك عربي
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وتابعت، في مقابلة مع شبكة أمريكية، اليوم الاثنين: "الجوع تحول إلى كارثة في قطاع غزة، لكن هذه الكارثة ليست من صنع الطبيعة وإنما من صنع إسرائيل".وتابعت: "ما يحدث في غزة أمر مخز وشائن وكان استمراره متعمدا"، مضيفة: "الأردن لم يقف مكتوف الأيدي بل حاول إقناع إسرائيل بفتح المعابر دون جدوى فاضطر إلى استخدام الطائرات لتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات في سماء غزة، لكن ما يحتاجه سكان القطاع أكبر بكثير مما نستطيع تقديمه".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل 31 ألف قتيلا ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-10-إنزالات-جوية-على-غزة-بالتعاون-مع-دول-شقيقة-وصديقة-1086819707.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الملكة رانيا: الجوع في غزة "كارثة من صنع إسرائيل"
21:48 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 21:49 GMT 11.03.2024)
قالت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني عبد الله الثاني، إن قطاع غزة يشهد ما وصفته بـ"القتل البطيء للأطفال" منذ 5 أشهر، مشيرة إلى أن الواقع في القطاع قاس ومؤلم.
وتابعت، في مقابلة مع شبكة أمريكية، اليوم الاثنين: "الجوع تحول إلى كارثة في قطاع غزة، لكن هذه الكارثة
ليست من صنع الطبيعة وإنما من صنع إسرائيل".
وقالت الملكة رانيا: "يجب أن يتخيل أحدنا أن له إطفاء تتقلص عضلاتهم وتنهار أجسادهم تدريجيا أمام أعينهم دون أن يتمكنوا من مساعدتهم بأي شيء".
وتابعت: "ما يحدث في غزة أمر مخز وشائن وكان استمراره متعمدا"، مضيفة: "الأردن لم يقف مكتوف الأيدي بل حاول إقناع إسرائيل بفتح المعابر دون جدوى فاضطر إلى استخدام الطائرات لتنفيذ عمليات إنزال جوي
للمساعدات في سماء غزة، لكن ما يحتاجه سكان القطاع أكبر بكثير مما نستطيع تقديمه".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل 31 ألف قتيلا ونحو 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.