https://sputnikarabic.ae/20240305/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-أكبر-إنزال-جوي-لمساعدات-شمالي-غزة-بمشاركة-مصر-وأمريكا-وفرنسا-1086674389.html
الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر إنزال جوي لمساعدات شمالي غزة بمشاركة مصر وأمريكا وفرنسا
الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر إنزال جوي لمساعدات شمالي غزة بمشاركة مصر وأمريكا وفرنسا
سبوتنيك عربي
نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم. 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T11:48+0000
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وقالت القوات الأردنية، في بيان لها، إن "عمليات الإنزال ضمت 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف البيان أن "المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال غزة، وتضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)".وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها سواء أكانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-الخارجية-المصري-المساعدات-غير-قادرة-على-الدخول-إلى-غزة-بسبب-إجراءات-إسرائيل-1086655112.html
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أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم العربي
أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم العربي
الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر إنزال جوي لمساعدات شمالي غزة بمشاركة مصر وأمريكا وفرنسا
11:48 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 05.03.2024)
نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم.
وقالت القوات الأردنية، في بيان لها، إن "عمليات الإنزال ضمت 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
وأضاف البيان أن "المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال غزة، وتضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)".
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها سواء أكانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني
، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي
، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.