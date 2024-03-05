https://sputnikarabic.ae/20240305/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-أكبر-إنزال-جوي-لمساعدات-شمالي-غزة-بمشاركة-مصر-وأمريكا-وفرنسا-1086674389.html

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر إنزال جوي لمساعدات شمالي غزة بمشاركة مصر وأمريكا وفرنسا

الجيش الأردني يعلن تنفيذ أكبر إنزال جوي لمساعدات شمالي غزة بمشاركة مصر وأمريكا وفرنسا

سبوتنيك عربي

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 8 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال حتى اليوم. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T11:48+0000

2024-03-05T11:48+0000

2024-03-05T11:57+0000

أخبار الأردن

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086413484_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_677efc8e4929fe4b4841b55d8701befa.jpg

وقالت القوات الأردنية، في بيان لها، إن "عمليات الإنزال ضمت 3 طائرات من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية، وطائرة مصرية، وطائرة فرنسية"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأضاف البيان أن "المساعدات الإغاثية والغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال غزة، وتضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي (WFP)".وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصالها سواء أكانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240304/وزير-الخارجية-المصري-المساعدات-غير-قادرة-على-الدخول-إلى-غزة-بسبب-إجراءات-إسرائيل-1086655112.html

https://sputnikarabic.ae/20240304/أردوغان-على-العالم-الإسلامي-أن-يقف-صفا-واحدا-لمنع-هذه-الهمجية-الإسرائيلية-في-غزة-1086653898.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم العربي