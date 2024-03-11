"دبابيس فلسطينية حمراء" في حفل أوسكار... فيديو
13:38 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 11.03.2024)
© Photo / unsplash/ Luis Cortésشخص يرتدي سترة جلدية سوداء عليها ملصقات
© Photo / unsplash/ Luis Cortés
تابعنا عبر
ظهر العديد من المشاهير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ96، وهم يرتدون دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وارتدى العديد من النجوم في حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2024، دبابيس باللون الأحمر تعبيرًا عن دعمهم وقف إطلاق النار في غزة كان من بينهم بيلي إيليش ومارك روفالو ورامي يوسف.
وارتدت المغنية العالمية بيلي إيليش، المخرج آفا دوفيرناي، ونجم فيلم "Poor Things" مارك روفالو، والنجم المصري رامي يوسف، دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار.
وقال النجم العالمي يوسف خلال مقابلة على السجادة الحمراء: "ندعو جميعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".
نجوم يضعون دبابيس حمراء بحفل الأوسكار في دعوة لوقف إطلاق النار بغزة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 11, 2024
ارتدى العديد من النجوم في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، دبابيس باللون الأحمر تعبيرا عن دعمهم وقف إطلاق النار في غزة كان من بينهم بيلي إيليش ومارك روفالو ورامي يوسف. pic.twitter.com/VfzX1dY4y3
وأضاف: "نريد حقًا العدالة والسلام الدائمين للشعب الفلسطيني".
وتابع: "نريد حقاً أن نقول، دعونا نتوقف عن قتل الأطفال. هناك الكثير ما يجب معالجته، ويبدو أن أسهل طريقة لإجراء المحادثات التي يريد الناس إجراؤها هي عندما لا تكون تحت حملة قصف جارية".