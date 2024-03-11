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https://sputnikarabic.ae/20240311/دبابيس-فلسطينية-حمراء-في-حفل-أوسكار-فيديو-1086877945.html
"دبابيس فلسطينية حمراء" في حفل أوسكار... فيديو
"دبابيس فلسطينية حمراء" في حفل أوسكار... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر العديد من المشاهير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ96، وهم يرتدون دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T13:38+0000
2024-03-11T13:45+0000
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وارتدى العديد من النجوم في حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2024، دبابيس باللون الأحمر تعبيرًا عن دعمهم وقف إطلاق النار في غزة كان من بينهم بيلي إيليش ومارك روفالو ورامي يوسف.وقال النجم العالمي يوسف خلال مقابلة على السجادة الحمراء: "ندعو جميعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".وأضاف: "نريد حقًا العدالة والسلام الدائمين للشعب الفلسطيني".وتابع: "نريد حقاً أن نقول، دعونا نتوقف عن قتل الأطفال. هناك الكثير ما يجب معالجته، ويبدو أن أسهل طريقة لإجراء المحادثات التي يريد الناس إجراؤها هي عندما لا تكون تحت حملة قصف جارية".
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نادي الفيديو, جائزة أوسكار
نادي الفيديو, جائزة أوسكار

"دبابيس فلسطينية حمراء" في حفل أوسكار... فيديو

13:38 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 13:45 GMT 11.03.2024)
© Photo / unsplash/ Luis Cortésشخص يرتدي سترة جلدية سوداء عليها ملصقات
شخص يرتدي سترة جلدية سوداء عليها ملصقات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Photo / unsplash/ Luis Cortés
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ظهر العديد من المشاهير على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ96، وهم يرتدون دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وارتدى العديد من النجوم في حفل توزيع جوائز أوسكار لعام 2024، دبابيس باللون الأحمر تعبيرًا عن دعمهم وقف إطلاق النار في غزة كان من بينهم بيلي إيليش ومارك روفالو ورامي يوسف.

وارتدت المغنية العالمية بيلي إيليش، المخرج آفا دوفيرناي، ونجم فيلم "Poor Things" مارك روفالو، والنجم المصري رامي يوسف، دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار.

وقال النجم العالمي يوسف خلال مقابلة على السجادة الحمراء: "ندعو جميعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".
وأضاف: "نريد حقًا العدالة والسلام الدائمين للشعب الفلسطيني".
وتابع: "نريد حقاً أن نقول، دعونا نتوقف عن قتل الأطفال. هناك الكثير ما يجب معالجته، ويبدو أن أسهل طريقة لإجراء المحادثات التي يريد الناس إجراؤها هي عندما لا تكون تحت حملة قصف جارية".
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