عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240311/مشاهد-قاسية-جدا-لطالبة-أمريكية-تضرب-زميلتها-بطريقة-وحشية-فيديو-1086877363.html
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة "وحشية"... فيديو
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة "وحشية"... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" الأمريكية ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T13:31+0000
2024-03-11T13:32+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086877517_0:74:580:400_1920x0_80_0_0_a95e7bbfe0693848f84fbb46c220fb74.png
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل فتاة تقوم بضرب رأس فتاة أخرى وتوجه لها عدة لكمات لتبرحها أرضا.وأعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن القتال اندلع، يوم الجمعة، بالقرب من حرم المدرسة، وأنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.وفي السياق نفسه، أعرب جيمس كلارك، نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع في "Urban League"، عن قلقه العميق عند مراجعة اللقطات، قائلا: "هذه لمحة عن عقلية وثقافة شبابنا اليوم.. هناك حاجة ملحة للتدخل".
https://sputnikarabic.ae/20240311/علماء-روس-يكتشفون-تأثيرا-غريبا-لتقويم-الأسنان-على-الدماغ-1086861790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086877517_0:19:580:454_1920x0_80_0_0_b0bab514e342d0e66bebfb2a9974fd52.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة "وحشية"... فيديو

13:31 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 13:32 GMT 11.03.2024)
© Photo / Twitterمشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© Photo / Twitter
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" الأمريكية ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها.
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل فتاة تقوم بضرب رأس فتاة أخرى وتوجه لها عدة لكمات لتبرحها أرضا.
طبيب يعاين جهاز تقوم أسنان بعد تركيبه لمريضة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
مجتمع
علماء روس يكتشفون تأثيرا "غريبا" لتقويم الأسنان على الدماغ
08:56 GMT
وأعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن القتال اندلع، يوم الجمعة، بالقرب من حرم المدرسة، وأنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.
وفي السياق نفسه، أعرب جيمس كلارك، نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع في "Urban League"، عن قلقه العميق عند مراجعة اللقطات، قائلا: "هذه لمحة عن عقلية وثقافة شبابنا اليوم.. هناك حاجة ملحة للتدخل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 31112 منذ 7 أكتوبر01:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала