https://sputnikarabic.ae/20240311/مشاهد-قاسية-جدا-لطالبة-أمريكية-تضرب-زميلتها-بطريقة-وحشية-فيديو-1086877363.html
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة "وحشية"... فيديو
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة "وحشية"... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" الأمريكية ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T13:31+0000
2024-03-11T13:31+0000
2024-03-11T13:32+0000
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وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل فتاة تقوم بضرب رأس فتاة أخرى وتوجه لها عدة لكمات لتبرحها أرضا.وأعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن القتال اندلع، يوم الجمعة، بالقرب من حرم المدرسة، وأنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.وفي السياق نفسه، أعرب جيمس كلارك، نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع في "Urban League"، عن قلقه العميق عند مراجعة اللقطات، قائلا: "هذه لمحة عن عقلية وثقافة شبابنا اليوم.. هناك حاجة ملحة للتدخل".
https://sputnikarabic.ae/20240311/علماء-روس-يكتشفون-تأثيرا-غريبا-لتقويم-الأسنان-على-الدماغ-1086861790.html
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نادي الفيديو
مشاهد قاسية جدا لطالبة أمريكية تضرب زميلتها بطريقة "وحشية"... فيديو
13:31 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 13:32 GMT 11.03.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إحدى طالبات ثانوية "هازلوود إيست" الأمريكية ترقد في المستشفى بحالة حرجة بعد أن تعرضت للضرب من قبل إحدى زميلاتها.
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل فتاة تقوم بضرب رأس فتاة أخرى وتوجه لها عدة لكمات لتبرحها أرضا.
وأعلنت شرطة مقاطعة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية أن القتال اندلع، يوم الجمعة، بالقرب من حرم المدرسة، وأنه تم القبض على مشتبه بها تبلغ من العمر 15 عاما وهي محتجزة حاليا لدى محكمة الأسرة في مقاطعة سانت لويس بتهم الاعتداء.
وفي السياق نفسه، أعرب جيمس كلارك، نائب رئيس السلامة العامة واستجابة المجتمع في "Urban League"، عن قلقه العميق عند مراجعة اللقطات، قائلا: "هذه لمحة عن عقلية وثقافة شبابنا اليوم.. هناك حاجة ملحة للتدخل".