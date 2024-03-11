عربي
الكرملين: اتهام روسيا باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا مجرد "تكهنات" تنشرها صحف
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240311/موجات-توسع-الناتو-1086862629.html
موجات توسع "الناتو"
موجات توسع "الناتو"
سبوتنيك عربي
مراحل اقتراب حلف "الناتو" من حدود روسيا
2024-03-11T09:19+0000
2024-03-11T09:19+0000
2024-03-11T09:19+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086862144_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b1d2a814c31f2be4fe69e4cce1138c06.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086862144_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_46e2582458b03bf3410335202df85f44.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سبوتنيك عربي
مراحل اقتراب حلف "الناتو" من حدود روسيا
مراحل اقتراب حلف "الناتو" من حدود روسيا
موجات توسع "الناتو"
09:19 GMT 11.03.2024
تابعنا عبر
أصبحت السويد العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو). ودخل بروتوكول الانضمام حيّز التنفيذ، بحسب ما أفادته وزارة الخارجية الأمريكية. يوضح الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" مراحل توسّع الحلف الذي اقترب من حدود روسيا.
وسائط متعددة
انفوجرافيك
الناتو
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Twitter
Telegram
Odysee
Whatsapp
ТikТоk
من نحن
قواعد استخدام المواد
الإتصال بنا
سياسة الخصوصية
معايير المجتمع
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
08:12 GMT
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".."حزب الله" يعلن عن استهداف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان
01:14 GMT
الجديد أولاً
القديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد. ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:
∞
. إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sputnikarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول
أو
تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала