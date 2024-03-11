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صور مميزة للحظة تسلم النجوم لجوائز أوسكار
صور مميزة للحظة تسلم النجوم لجوائز أوسكار
سبوتنيك عربي
أقيم حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 96 في لوس أنجلوس، وفاز فيلم "أوبنهايمر" كأفضل فيلم لهذا العام. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T09:16+0000
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фото, صور
фото, صور

صور مميزة للحظة تسلم النجوم لجوائز أوسكار

09:16 GMT 11.03.2024 (تم التحديث: 12:33 GMT 11.03.2024)
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أقيم حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 96 في لوس أنجلوس، وفاز فيلم "أوبنهايمر" كأفضل فيلم لهذا العام.
© AFP 2023 / Valerie Macon

الممثلة الأمريكية إيما ستون تحصل على قبلة من زوجها ديف مكاري وهي تحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في دور رئيسي أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

الممثلة الأمريكية إيما ستون تحصل على قبلة من زوجها ديف مكاري وهي تحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في دور رئيسي أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Valerie Macon

الممثلة الأمريكية إيما ستون تحصل على قبلة من زوجها ديف مكاري وهي تحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في دور رئيسي أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

الممثل الكندي رايان جوسلينج (في الوسط) يؤدي أغنية "I'm Just Ken" من فيلم "Barbie" على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024

الممثل الكندي رايان جوسلينج (في الوسط) يؤدي أغنية &quot;I&#x27;m Just Ken&quot; من فيلم &quot;Barbie&quot; على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024 - سبوتنيك عربي
2/18
© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

الممثل الكندي رايان جوسلينج (في الوسط) يؤدي أغنية "I'm Just Ken" من فيلم "Barbie" على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024

© AP Photo / Chris Pizzello

سالي فيلد، من اليسار، جينيفر لورانس، وميشيل يوه، وتشارليز ثيرون، وجيسيكا لانج تقدم جائزة أفضل أداء لممثلة في دور قيادي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس

سالي فيلد، من اليسار، جينيفر لورانس، وميشيل يوه، وتشارليز ثيرون، وجيسيكا لانج تقدم جائزة أفضل أداء لممثلة في دور قيادي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

سالي فيلد، من اليسار، جينيفر لورانس، وميشيل يوه، وتشارليز ثيرون، وجيسيكا لانج تقدم جائزة أفضل أداء لممثلة في دور قيادي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

الممثل الأيرلندي سيليان ميرفي (من اليسار) يحتفل مع زوجته الفنانة التشكيلية الأيرلندية إيفون ماكغينيس، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في فيلم "أوبنهايمر" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

الممثل الأيرلندي سيليان ميرفي (من اليسار) يحتفل مع زوجته الفنانة التشكيلية الأيرلندية إيفون ماكغينيس، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في فيلم &quot;أوبنهايمر&quot; خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

الممثل الأيرلندي سيليان ميرفي (من اليسار) يحتفل مع زوجته الفنانة التشكيلية الأيرلندية إيفون ماكغينيس، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في فيلم "أوبنهايمر" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

© AFP 2023 / Ringo Chiuضباط شرطة يقفون للحراسة في منطقة السجادة الحمراء بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من مسرح دولبي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
ضباط الشرطة يسيرون على السجادة الحمراء في أعقاب المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خارج مسرح دولبي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 في هوليوود - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ringo Chiu
ضباط شرطة يقفون للحراسة في منطقة السجادة الحمراء بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من مسرح دولبي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
© AFP 2023 / Valerie Macon

تاتسوجي نوجيما، تاكاشي يامازاكي، كيوكو شيبويا، وماساكي تاكاهاشي، يحضرون حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين بعد فوزهم بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية عن فيلم "Godzilla Minus One" في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

تاتسوجي نوجيما، تاكاشي يامازاكي، كيوكو شيبويا، وماساكي تاكاهاشي، يحضرون حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين بعد فوزهم بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية عن فيلم &quot;Godzilla Minus One&quot; في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Valerie Macon

تاتسوجي نوجيما، تاكاشي يامازاكي، كيوكو شيبويا، وماساكي تاكاهاشي، يحضرون حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين بعد فوزهم بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية عن فيلم "Godzilla Minus One" في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف (في الوسط) تتسلم جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "The Holdovers"، وتحيط بها (من المركز الثاني من اليسار إلى الخلف) الممثلة الأمريكية ماري ستينبرجن، والممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو، والممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس، والممثلة البورتوريكية ريتا مورينو والممثلة الأمريكية ريجينا كينغ، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف (في الوسط) تتسلم جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم &quot;The Holdovers&quot;، وتحيط بها (من المركز الثاني من اليسار إلى الخلف) الممثلة الأمريكية ماري ستينبرجن، والممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو، والممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس، والممثلة البورتوريكية ريتا مورينو والممثلة الأمريكية ريجينا كينغ، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف (في الوسط) تتسلم جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "The Holdovers"، وتحيط بها (من المركز الثاني من اليسار إلى الخلف) الممثلة الأمريكية ماري ستينبرجن، والممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو، والممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس، والممثلة البورتوريكية ريتا مورينو والممثلة الأمريكية ريجينا كينغ، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

© AFP 2023 / Robyn Beck

المغني وكاتب الأغاني الأمريكية بيلي إيليش، والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية فينياس أوكونيل، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل أغنية عن أغنية "What Was I Made For" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا.

المغني وكاتب الأغاني الأمريكية بيلي إيليش، والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية فينياس أوكونيل، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل أغنية عن أغنية &quot;What Was I Made For&quot; خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Robyn Beck

المغني وكاتب الأغاني الأمريكية بيلي إيليش، والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية فينياس أوكونيل، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل أغنية عن أغنية "What Was I Made For" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا.

© AP Photo / Chris Pizzello

جون سينا ​​يقدم جائزة أفضل تصميم أزياء وجيمي كيميل يصنع ملابسه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

جون سينا ​​يقدم جائزة أفضل تصميم أزياء وجيمي كيميل يصنع ملابسه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

جون سينا ​​يقدم جائزة أفضل تصميم أزياء وجيمي كيميل يصنع ملابسه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

المغنية الأمريكية بيكي جي تؤدي أغنية The Fire Inside من فيلم Flamin' Hot على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

المغنية الأمريكية بيكي جي تؤدي أغنية The Fire Inside من فيلم Flamin&#x27; Hot على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Patrick T. Fallon

المغنية الأمريكية بيكي جي تؤدي أغنية The Fire Inside من فيلم Flamin' Hot على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.

© AP Photo / Chris Pizzello

يظهر روبرت داوني جونيور، على اليسار، وإميلي بلانت أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس

يظهر روبرت داوني جونيور، على اليسار، وإميلي بلانت أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

يظهر روبرت داوني جونيور، على اليسار، وإميلي بلانت أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس

© AFP 2023 / Valerie Macon

يلتقط المصورون صوراً للممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور وهو يحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024

يلتقط المصورون صوراً للممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور وهو يحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024 - سبوتنيك عربي
12/18
© AFP 2023 / Valerie Macon

يلتقط المصورون صوراً للممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور وهو يحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024

© AP Photo / Chris Pizzelloجيسيكا لانج وإيما ستون في حفل توزيع جوائز الأوسكار
جيسيكا لانج وإيما ستون في حفل توزيع جوائز الأوسكار - سبوتنيك عربي
13/18
© AP Photo / Chris Pizzello
جيسيكا لانج وإيما ستون في حفل توزيع جوائز الأوسكار
© AP Photo / Chris Pizzello

يظهر الكلب ميسي من فيلم "Anatomy of a Fall" أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

يظهر الكلب ميسي من فيلم &quot;Anatomy of a Fall&quot; أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
14/18
© AP Photo / Chris Pizzello

يظهر الكلب ميسي من فيلم "Anatomy of a Fall" أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

© AP Photo / Chris Pizzello

جيمي كيميل يتحدث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس

جيمي كيميل يتحدث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي
15/18
© AP Photo / Chris Pizzello

جيمي كيميل يتحدث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس

© AFP 2023 / Valerie Maconجينيفر لايم الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج، والممثل الأيرلندي سيليان ميرفي الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل
جينيفر لايم الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج، والممثل الأيرلندي سيليان ميرفي الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Valerie Macon
جينيفر لايم الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج، والممثل الأيرلندي سيليان ميرفي الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل
© AP Photo / Chris Pizzello

ماتيو بوتشيلي، على اليسار، وأندريا بوتشيلي يؤديان أغنية "حان الوقت لنقول وداعا" خلال جزء تذكاري من حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ماتيو بوتشيلي، على اليسار، وأندريا بوتشيلي يؤديان أغنية &quot;حان الوقت لنقول وداعا&quot; خلال جزء تذكاري من حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Chris Pizzello

ماتيو بوتشيلي، على اليسار، وأندريا بوتشيلي يؤديان أغنية "حان الوقت لنقول وداعا" خلال جزء تذكاري من حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

ديف مولينز وبراد بوكر، الحائزان على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير "The War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko"، والممثلة أنيا تايلور جوي.

ديف مولينز وبراد بوكر، الحائزان على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير &quot;The War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko&quot;، والممثلة أنيا تايلور جوي. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

ديف مولينز وبراد بوكر، الحائزان على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير "The War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko"، والممثلة أنيا تايلور جوي.

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