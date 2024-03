صور مميزة للحظة تسلم النجوم لجوائز أوسكار

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision

ديف مولينز وبراد بوكر، الحائزان على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير "The War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko"، والممثلة أنيا تايلور جوي.