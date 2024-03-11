صور مميزة للحظة تسلم النجوم لجوائز أوسكار

الممثلة الأمريكية إيما ستون تحصل على قبلة من زوجها ديف مكاري وهي تحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في دور رئيسي أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
الممثلة الأمريكية إيما ستون تحصل على قبلة من زوجها ديف مكاري وهي تحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في دور رئيسي أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
الممثل الكندي رايان جوسلينج (في الوسط) يؤدي أغنية "I'm Just Ken" من فيلم "Barbie" على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024
الممثل الكندي رايان جوسلينج (في الوسط) يؤدي أغنية "I'm Just Ken" من فيلم "Barbie" على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024
سالي فيلد، من اليسار، جينيفر لورانس، وميشيل يوه، وتشارليز ثيرون، وجيسيكا لانج تقدم جائزة أفضل أداء لممثلة في دور قيادي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس
سالي فيلد، من اليسار، جينيفر لورانس، وميشيل يوه، وتشارليز ثيرون، وجيسيكا لانج تقدم جائزة أفضل أداء لممثلة في دور قيادي خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس
الممثل الأيرلندي سيليان ميرفي (من اليسار) يحتفل مع زوجته الفنانة التشكيلية الأيرلندية إيفون ماكغينيس، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في فيلم "أوبنهايمر" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
الممثل الأيرلندي سيليان ميرفي (من اليسار) يحتفل مع زوجته الفنانة التشكيلية الأيرلندية إيفون ماكغينيس، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل في فيلم "أوبنهايمر" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
تاتسوجي نوجيما، تاكاشي يامازاكي، كيوكو شيبويا، وماساكي تاكاهاشي، يحضرون حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين بعد فوزهم بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية عن فيلم "Godzilla Minus One" في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
تاتسوجي نوجيما، تاكاشي يامازاكي، كيوكو شيبويا، وماساكي تاكاهاشي، يحضرون حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين بعد فوزهم بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية عن فيلم "Godzilla Minus One" في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف (في الوسط) تتسلم جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "The Holdovers"، وتحيط بها (من المركز الثاني من اليسار إلى الخلف) الممثلة الأمريكية ماري ستينبرجن، والممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو، والممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس، والممثلة البورتوريكية ريتا مورينو والممثلة الأمريكية ريجينا كينغ، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف (في الوسط) تتسلم جائزة أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم "The Holdovers"، وتحيط بها (من المركز الثاني من اليسار إلى الخلف) الممثلة الأمريكية ماري ستينبرجن، والممثلة الكينية المكسيكية لوبيتا نيونغو، والممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس، والممثلة البورتوريكية ريتا مورينو والممثلة الأمريكية ريجينا كينغ، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
المغني وكاتب الأغاني الأمريكية بيلي إيليش، والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية فينياس أوكونيل، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل أغنية عن أغنية "What Was I Made For" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا.
المغني وكاتب الأغاني الأمريكية بيلي إيليش، والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية فينياس أوكونيل، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لأفضل أغنية عن أغنية "What Was I Made For" خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا.
جون سينا يقدم جائزة أفضل تصميم أزياء وجيمي كيميل يصنع ملابسه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
جون سينا يقدم جائزة أفضل تصميم أزياء وجيمي كيميل يصنع ملابسه خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
المغنية الأمريكية بيكي جي تؤدي أغنية The Fire Inside من فيلم Flamin' Hot على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
المغنية الأمريكية بيكي جي تؤدي أغنية The Fire Inside من فيلم Flamin' Hot على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024.
يظهر روبرت داوني جونيور، على اليسار، وإميلي بلانت أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس
يظهر روبرت داوني جونيور، على اليسار، وإميلي بلانت أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس
يلتقط المصورون صوراً للممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور وهو يحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024
يلتقط المصورون صوراً للممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور وهو يحمل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي السادس والتسعين في مسرح دولبي في هوليوود، كاليفورنيا، في 10 مارس 2024
يظهر الكلب ميسي من فيلم "Anatomy of a Fall" أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
يظهر الكلب ميسي من فيلم "Anatomy of a Fall" أمام الجمهور خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
جيمي كيميل يتحدث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس
جيمي كيميل يتحدث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس
ماتيو بوتشيلي، على اليسار، وأندريا بوتشيلي يؤديان أغنية "حان الوقت لنقول وداعا" خلال جزء تذكاري من حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
ماتيو بوتشيلي، على اليسار، وأندريا بوتشيلي يؤديان أغنية "حان الوقت لنقول وداعا" خلال جزء تذكاري من حفل توزيع جوائز الأوسكار، يوم الأحد 10 مارس 2024، في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
ديف مولينز وبراد بوكر، الحائزان على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير "The War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko"، والممثلة أنيا تايلور جوي.
ديف مولينز وبراد بوكر، الحائزان على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير "The War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko"، والممثلة أنيا تايلور جوي.