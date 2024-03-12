عربي
https://sputnikarabic.ae/20240312/المسحراتي-مهمة-عريقة-وتراثية-في-شهر-رمضان-1086904917.html
"المسحراتي" مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان...فيديو وصور
"المسحراتي" مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان...فيديو وصور
سبوتنيك عربي
في ظل الأزمات المتعاقبة التي مرّ بها اللبنانيون، خلال السنوات الماضية، يأتي شهر رمضان ليحمل معه لمحات من الفرح والتقاليد القديمة، حيث يستقبل الناس صوت طبلة... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T12:01+0000
2024-03-12T13:02+0000
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
حصري
رمضان
رمضان شهر الخير
رمضان قديروف
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086903923_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7771b9321e9612d9ad170a23da44a978.jpg
يعيش في بيت تراثي بمدينة صيدا، المسحراتي محمود فناس، الذي ورث هذه المهمة العريقة عن والده، الذي كان يعتبر أحد رموز هذا التقليد في المدينة، كما ورث عنه مجموعة من الطبول والصنوج وغيرها من الآلات، التي يستعملها المسحراتي لإيقاظ الناس.يروي فناس قصته مع هذه المهنة، قائلًا: "المسحراتي يعود إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بلال بن رباح كان أول مسحراتي، ومن بعدها انتقلت إلى مصر ومنها إلى كل دول العالم، وأنا نشأت وترعرعت في بيت والدي، الذي كان مسحراتيًا لأكثر من 50 عاما، وكنت دائمًا أرافقه في جولاته، وبعد وفاته ورثت المهمة وأصبحت مسحراتي".ويرى فناس أن هذا التقليد له أهمية كبيرة في حياة الناس وخاصة في شهر رمضان، إذ يشكل لقاءً اجتماعيًا مميزًا يجمع الأسر والجيران. وعن رد فعل الناس تجاه زيارته، يقول: "الناس لا تزال تنتظر المسحراتي بشوق، وخاصة الأطفال الذين يفرحون بوجودنا وأجواء رمضان".مع تطور البنى التحتية وتغير شكل المدن، اتضح أن دور المسحراتي يواجه تحديات جديدة، إذ يشير فناس إلى أنه في الماضي، كان يتجول في شوارع ضيقة وينادي الأشخاص بأسمائهم، لكن مع توسع المدن وارتفاع البنايات، أصبح ينادي الجميع بعبارات دينية وهي أيضا تلقى ترحيبا من جميع الناس.وبالرغم من التحديات، يظل مسحراتي صيدا يجسد جزءًا من تراث المدينة وثقافتها، ويبقى شريكًا في إضفاء جو من الفرح والتراث على شهر رمضان، وهو ما يعكس صمود اللبنانيين وعزمهم على المحافظة على هويتهم وتقاليدهم في وجه التحديات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0c/1086903923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35ce62339a253dc4d67667d3cd2151ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, رمضان, رمضان شهر الخير, رمضان قديروف
العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري, رمضان, رمضان شهر الخير, رمضان قديروف

"المسحراتي" مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان...فيديو وصور

12:01 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 13:02 GMT 12.03.2024)
© Sputnikالمسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
في ظل الأزمات المتعاقبة التي مرّ بها اللبنانيون، خلال السنوات الماضية، يأتي شهر رمضان ليحمل معه لمحات من الفرح والتقاليد القديمة، حيث يستقبل الناس صوت طبلة المسحراتي، الذي يجوب أزقة المدينة القديمة في صيدا جنوبي لبنان، ليوقظهم لتناول وجبة السحور.
يعيش في بيت تراثي بمدينة صيدا، المسحراتي محمود فناس، الذي ورث هذه المهمة العريقة عن والده، الذي كان يعتبر أحد رموز هذا التقليد في المدينة، كما ورث عنه مجموعة من الطبول والصنوج وغيرها من الآلات، التي يستعملها المسحراتي لإيقاظ الناس.
© Sputnikالمسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام
© Sputnik
يروي فناس قصته مع هذه المهنة، قائلًا: "المسحراتي يعود إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بلال بن رباح كان أول مسحراتي، ومن بعدها انتقلت إلى مصر ومنها إلى كل دول العالم، وأنا نشأت وترعرعت في بيت والدي، الذي كان مسحراتيًا لأكثر من 50 عاما، وكنت دائمًا أرافقه في جولاته، وبعد وفاته ورثت المهمة وأصبحت مسحراتي".
ويرى فناس أن هذا التقليد له أهمية كبيرة في حياة الناس وخاصة في شهر رمضان، إذ يشكل لقاءً اجتماعيًا مميزًا يجمع الأسر والجيران. وعن رد فعل الناس تجاه زيارته، يقول: "الناس لا تزال تنتظر المسحراتي بشوق، وخاصة الأطفال الذين يفرحون بوجودنا وأجواء رمضان".
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

1/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

2/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

3/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

4/4
© Sputnik

المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان

مع تطور البنى التحتية وتغير شكل المدن، اتضح أن دور المسحراتي يواجه تحديات جديدة، إذ يشير فناس إلى أنه في الماضي، كان يتجول في شوارع ضيقة وينادي الأشخاص بأسمائهم، لكن مع توسع المدن وارتفاع البنايات، أصبح ينادي الجميع بعبارات دينية وهي أيضا تلقى ترحيبا من جميع الناس.
وبالرغم من التحديات، يظل مسحراتي صيدا يجسد جزءًا من تراث المدينة وثقافتها، ويبقى شريكًا في إضفاء جو من الفرح والتراث على شهر رمضان، وهو ما يعكس صمود اللبنانيين وعزمهم على المحافظة على هويتهم وتقاليدهم في وجه التحديات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تعهد إسرائيلي بمواصلة استهداف قادة "حماس" المتورطين بهجمات 7 أكتوبر11:04 GMTБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. آلاف الفلسطينيين لم يجدوا وجبة إفطار في أول أيام رمضانأمس, 18:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала