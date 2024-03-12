"المسحراتي" مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان...فيديو وصور
12:01 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 13:02 GMT 12.03.2024)
© Sputnikالمسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام
© Sputnik
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في ظل الأزمات المتعاقبة التي مرّ بها اللبنانيون، خلال السنوات الماضية، يأتي شهر رمضان ليحمل معه لمحات من الفرح والتقاليد القديمة، حيث يستقبل الناس صوت طبلة المسحراتي، الذي يجوب أزقة المدينة القديمة في صيدا جنوبي لبنان، ليوقظهم لتناول وجبة السحور.
يعيش في بيت تراثي بمدينة صيدا، المسحراتي محمود فناس، الذي ورث هذه المهمة العريقة عن والده، الذي كان يعتبر أحد رموز هذا التقليد في المدينة، كما ورث عنه مجموعة من الطبول والصنوج وغيرها من الآلات، التي يستعملها المسحراتي لإيقاظ الناس.
© Sputnikالمسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر الصيام
© Sputnik
يروي فناس قصته مع هذه المهنة، قائلًا: "المسحراتي يعود إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بلال بن رباح كان أول مسحراتي، ومن بعدها انتقلت إلى مصر ومنها إلى كل دول العالم، وأنا نشأت وترعرعت في بيت والدي، الذي كان مسحراتيًا لأكثر من 50 عاما، وكنت دائمًا أرافقه في جولاته، وبعد وفاته ورثت المهمة وأصبحت مسحراتي".
ويرى فناس أن هذا التقليد له أهمية كبيرة في حياة الناس وخاصة في شهر رمضان، إذ يشكل لقاءً اجتماعيًا مميزًا يجمع الأسر والجيران. وعن رد فعل الناس تجاه زيارته، يقول: "الناس لا تزال تنتظر المسحراتي بشوق، وخاصة الأطفال الذين يفرحون بوجودنا وأجواء رمضان".
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
1/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
2/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
3/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
4/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
1/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
2/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
3/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
4/4
© Sputnik
المسحراتي مهمة عريقة وتراثية في شهر رمضان
مع تطور البنى التحتية وتغير شكل المدن، اتضح أن دور المسحراتي يواجه تحديات جديدة، إذ يشير فناس إلى أنه في الماضي، كان يتجول في شوارع ضيقة وينادي الأشخاص بأسمائهم، لكن مع توسع المدن وارتفاع البنايات، أصبح ينادي الجميع بعبارات دينية وهي أيضا تلقى ترحيبا من جميع الناس.
وبالرغم من التحديات، يظل مسحراتي صيدا يجسد جزءًا من تراث المدينة وثقافتها، ويبقى شريكًا في إضفاء جو من الفرح والتراث على شهر رمضان، وهو ما يعكس صمود اللبنانيين وعزمهم على المحافظة على هويتهم وتقاليدهم في وجه التحديات.