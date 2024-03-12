https://sputnikarabic.ae/20240312/توقف-قلبه-ساعة-وعاد-للحياة-فيديو-يوضح-تفاصيل-سقوط-اللاعب-المصري-أحمد-رفعت-داخل-الملعب-1086893097.html

توقف قلبه ساعة وعاد للحياة... فيديو يوضح تفاصيل سقوط اللاعب المصري أحمد رفعت داخل الملعب

توقف قلبه ساعة وعاد للحياة... فيديو يوضح تفاصيل سقوط اللاعب المصري أحمد رفعت داخل الملعب

سبوتنيك عربي

سقط المصري أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر، داخل أرض الملعب، بطريقة مروعة، خلال مواجهة فريقه لنظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري. 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T07:43+0000

2024-03-12T07:43+0000

2024-03-12T07:43+0000

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ولا يزال سقوط اللاعب يشغل المصريين، بعد إنقاذ حياته بأعجوبة إثر توقف قلبه داخل المستطيل الأخضر، وتعرّضه لحالة إغماء، قبل نقله إلى المستشفى.مصدر مقرب من اللاعب وصف إنقاذ اللاعب بـ"المعجزة"، قائلا إن "رفعت قلبه توقف لأكثر من ساعة، ولكن العناية الإلهية أنقذته من الموت بعدما استجاب للصدمات الكهربائية ليعود النبض إلى قلبه".وسقط رفعت في الدقيقة 89 من عمر مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، بشكل مفاجئ ومن دون احتكاك مع أي لاعب، لتسود حالة من الذعر داخل قلب الملعب، وسط محاولات الجهاز الطبي لإنعاش قلبه، قبل أن تدخل سيارة الإسعاف وتقوم بنقله إلى المستشفى على الفور، ليضطر الحكم إبراهيم محمد إنهاء المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.وأصدر نادي مودرن فيوتشر بيانًا رسميًا، مؤكدًا أنه يتابع حالة القلق والحزن لجميع مسئولي وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري العام.وأشار البيان إلى أن "اللاعب عانى من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفى زمزم القريبة من الملعب قبل أن تتحسن الأمور طبياً وعودة النبض للقلب، إلا أنه لا يزال حالته غير مستقرة طبياً مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة".وأضاف أن "إدارة النادي تتابع الموقف لحظة بلحظة من المستشفى وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي".

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