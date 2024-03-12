https://sputnikarabic.ae/20240312/قاذفة-تو22-إم-3-ومقاتلة-ميغ-31-الروسيتان-تحلقان-فوق-بحري-البلطيق-وقزوين-1086912938.html
قاذفة "تو22 إم 3" ومقاتلة "ميغ-31" الروسيتان تحلقان فوق بحري البلطيق وقزوين... فيديو
قاذفة "تو22 إم 3" ومقاتلة "ميغ-31" الروسيتان تحلقان فوق بحري البلطيق وقزوين... فيديو
سبوتنيك عربي
نفذ طائرات من الطيران البعيد المدى تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رحلات جوية مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبحر قزوين. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T16:59+0000
2024-03-12T16:59+0000
2024-03-12T17:15+0000
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/17/1048438970_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_a67471b356ac2464f94cac0078ded71b.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شارك في الحدث قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو 22 إم 3" و"ميغ 31" وهما محملتان بصواريخ "كينجال"، وخلال الرحلة، تدربت أطقم طائرات "ميغ-31" على التزود بالوقود أثناء الطيران".وأشار البيان إلى أنه خلال الرحلة رافقت مقاتلتا "سو-30 إس إم" و"سو-35 إس" الطائرات الاستراتيجية خلال طلعتها الجوية.وقال الفريق سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران البعيد المدى: "تم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وشدد كوبيلاش على أن طياري الطائرات البعيدة المدى يحلقون بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.القوات الروسية تحبط محاولة مخربين أوكرانيين اختراق الحدود الروسية من 3 محاوروتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-نيفيلسكوي-على-محور-دونيتسك--1086902495.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/17/1048438970_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_e07c6b62e5706ecd4095fa146f420188.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قاذفة "تو22 إم 3" ومقاتلة "ميغ-31" الروسيتان تحلقان فوق بحري البلطيق وقزوين... فيديو
16:59 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 17:15 GMT 12.03.2024)
نفذ طائرات من الطيران البعيد المدى تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رحلات جوية مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبحر قزوين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شارك في الحدث قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو 22 إم 3" و"ميغ 31" وهما محملتان بصواريخ "كينجال"، وخلال الرحلة، تدربت أطقم طائرات "ميغ-31" على التزود بالوقود أثناء الطيران".
وأشار البيان إلى أنه خلال الرحلة رافقت مقاتلتا "سو-30 إس إم" و"سو-35 إس" الطائرات الاستراتيجية خلال طلعتها الجوية.
وقال الفريق سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران البعيد المدى: "تم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وشدد كوبيلاش على أن طياري الطائرات البعيدة المدى يحلقون بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.