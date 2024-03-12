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https://sputnikarabic.ae/20240312/قاذفة-تو22-إم-3-ومقاتلة-ميغ-31-الروسيتان-تحلقان-فوق-بحري-البلطيق-وقزوين-1086912938.html
قاذفة "تو22 إم 3" ومقاتلة "ميغ-31" الروسيتان تحلقان فوق بحري البلطيق وقزوين... فيديو
قاذفة "تو22 إم 3" ومقاتلة "ميغ-31" الروسيتان تحلقان فوق بحري البلطيق وقزوين... فيديو
سبوتنيك عربي
نفذ طائرات من الطيران البعيد المدى تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رحلات جوية مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبحر قزوين. 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T16:59+0000
2024-03-12T17:15+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شارك في الحدث قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو 22 إم 3" و"ميغ 31" وهما محملتان بصواريخ "كينجال"، وخلال الرحلة، تدربت أطقم طائرات "ميغ-31" على التزود بالوقود أثناء الطيران".وأشار البيان إلى أنه خلال الرحلة رافقت مقاتلتا "سو-30 إس إم" و"سو-35 إس" الطائرات الاستراتيجية خلال طلعتها الجوية.وقال الفريق سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران البعيد المدى: "تم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".وشدد كوبيلاش على أن طياري الطائرات البعيدة المدى يحلقون بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.القوات الروسية تحبط محاولة مخربين أوكرانيين اختراق الحدود الروسية من 3 محاوروتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20240312/القوات-الروسية-تسيطر-على-بلدة-نيفيلسكوي-على-محور-دونيتسك--1086902495.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قاذفة "تو22 إم 3" ومقاتلة "ميغ-31" الروسيتان تحلقان فوق بحري البلطيق وقزوين... فيديو

16:59 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 17:15 GMT 12.03.2024)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationالقاذفة الروسية تو-22 إم 3
القاذفة الروسية تو-22 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذ طائرات من الطيران البعيد المدى تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية رحلات جوية مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق وبحر قزوين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "شارك في الحدث قاذفتان بعيدتا المدى من طراز "تو 22 إم 3" و"ميغ 31" وهما محملتان بصواريخ "كينجال"، وخلال الرحلة، تدربت أطقم طائرات "ميغ-31" على التزود بالوقود أثناء الطيران".
وأشار البيان إلى أنه خلال الرحلة رافقت مقاتلتا "سو-30 إس إم" و"سو-35 إس" الطائرات الاستراتيجية خلال طلعتها الجوية.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
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وقال الفريق سيرغي كوبيلاش، قائد الطيران البعيد المدى: "تم تنفيذ جميع الرحلات الجوية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وشدد كوبيلاش على أن طياري الطائرات البعيدة المدى يحلقون بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
القوات الروسية تحبط محاولة مخربين أوكرانيين اختراق الحدود الروسية من 3 محاور
وتنفذ المقاتلات الاستراتيجية الروسية مهمات منتظمة بعيدة المدى فوق المياه المحايدة للمحيطات حول العالم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في أكثر من مناسبة، أن جميع هذه الرحلات الجوية تتم وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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