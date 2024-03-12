https://sputnikarabic.ae/20240312/قتلى-وعشرات-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-لمنتظري-مساعدات-قرب-دوار-الكويت-في-غزة-1086899066.html
قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب دوار الكويت في غزة
قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب دوار الكويت في غزة
سبوتنيك عربي
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجيش الإسرائيلي مجددا باستهداف المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل... 12.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-12T10:56+0000
2024-03-12T10:56+0000
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وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن "جيش الاحتلال يصر على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا، سيما في شمال قطاع غزة، الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية في ظل إنعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات".وأضاف معروف أن "هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 جريح حتى الآن".وتابع معروف: "ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".وختم بالقول إن "ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لإملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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https://sputnikarabic.ae/20240310/هنية-هدف-إسرائيل-استعادة-الأسرى-ثم-استئناف-الحرب-على-قطاع-غزة-1086856079.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قتلى وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب دوار الكويت في غزة
10:56 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 10:58 GMT 12.03.2024)
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجيش الإسرائيلي مجددا باستهداف المواطنين المنتظرين دخول المساعدات على دوار الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وعشرات الجرحى.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن "جيش الاحتلال يصر على استهداف الباحثين عن لقمة عيش أولادهم لسد جوعهم، ويمعن في سياسة تجويع أبناء شعبنا، سيما في شمال قطاع غزة، الذي يعاني معالم مجاعة حقيقية في ظل إنعدام تام لغالبية المواد والسلع الأساسية وشح كبير في المساعدات".
وأضاف معروف أن "هذه الجريمة الجديدة ترفع أعداد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال وهم ينتظرون المساعدات في دوار الكويت وشارع الرشيد إلى أكثر من 400 شهيد و1300 جريح حتى الآن".
وتابع معروف: "ما يقوم به جيش الاحتلال من استهداف المواطنين المنتظرين للمساعدات يثبت زيف كل الحديث عن محاولات التخفيف من واقع المعاناة شمال القطاع، ويؤكد أن سياسة التجويع هي عنوان مخطط الاحتلال حاليا إلى جانب ما يقوم به من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي".
وختم بالقول إن "ما يشجع الاحتلال على المضي قدما في هذه الجريمة هو رضوخ المجتمع الدولي لإملاءاته وعدم جديته في إنهاء معاناة شعبنا عبر وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات بشكل كافي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة
، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.