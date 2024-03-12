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https://sputnikarabic.ae/20240312/مظاهر-استقبال-أول-أيام-شهر-رمضان-حول-العالم-1086900018.html
مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم
مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم
سبوتنيك عربي
مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم
2024-03-12T11:49+0000
2024-03-12T11:50+0000
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وكانت قد أشارت كل من الإمارات وقطر والكويت واليمن والسودان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والجزائر وتونس وجيبوتي، إلى أن أول أيام رمضان هو يوم أمس الاثنين، ولاحقًا أعلنت كل من سلطنة عُمان، فضلا عن ليبيا والمغرب والأردن، بالإضافة إلى إيران أن اليوم الثلاثاء هو أول يوم من شهر رمضان.تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك" مظاهر الاستقبال والاحتفال بأول يوم من أيام شهر رمضان حول العالم.لمتابعة نتقارير المصورة من "سبوتنيك" تابع - رمضان شهر الخير
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مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم
مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم

مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم

11:49 GMT 12.03.2024 (تم التحديث: 11:50 GMT 12.03.2024)
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أعلنت أغلب الدول العربية عن بدء شهر رمضان، يوم أمس الاثنين الموافق 11 مارس/ آذار الجاري، فيما أعلنت دول أخرى عن أن أول يوم من الشهر هو اليوم الثلاثاء.
وكانت قد أشارت كل من الإمارات وقطر والكويت واليمن والسودان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والجزائر وتونس وجيبوتي، إلى أن أول أيام رمضان هو يوم أمس الاثنين، ولاحقًا أعلنت كل من سلطنة عُمان، فضلا عن ليبيا والمغرب والأردن، بالإضافة إلى إيران أن اليوم الثلاثاء هو أول يوم من شهر رمضان.
تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك" مظاهر الاستقبال والاحتفال بأول يوم من أيام شهر رمضان حول العالم.
© AP Photo / Dita Alangkara

إندونيسيون يقيمون صلاة التراويح الأولى، بمناسبة الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا، 11 مارس 2024.

إندونيسيون يقيمون صلاة التراويح الأولى، بمناسبة الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا، 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dita Alangkara

إندونيسيون يقيمون صلاة التراويح الأولى، بمناسبة الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا، 11 مارس 2024.

© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

المسلمون الأفغان، خلال الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في قندهار، أفغانستان، 11 مارس 2024.

المسلمون الأفغان، خلال الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في قندهار، أفغانستان، 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Sanaullah Seiam

المسلمون الأفغان، خلال الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في قندهار، أفغانستان، 11 مارس 2024.

© AFP 2023 / Armend Nimani

رجل يسير بجوار زينة شهر رمضان على شكل هلال في وسط مدينة بريشتينا، في اليوم الأول من شهر رمضان، كوسوفو 11 مارس 2024.

رجل يسير بجوار زينة شهر رمضان على شكل هلال في وسط مدينة بريشتينا، في اليوم الأول من شهر رمضان، كوسوفو 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Armend Nimani

رجل يسير بجوار زينة شهر رمضان على شكل هلال في وسط مدينة بريشتينا، في اليوم الأول من شهر رمضان، كوسوفو 11 مارس 2024.

© AFP 2023

عائلة "الناجي" الفلسطينية، تتناول وجبة الإفطار وسط أنقاض منزلها، في أول أيام شهر رمضان، في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين 11 مارس 2024.

عائلة &quot;الناجي&quot; الفلسطينية، تتناول وجبة الإفطار وسط أنقاض منزلها، في أول أيام شهر رمضان، في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023

عائلة "الناجي" الفلسطينية، تتناول وجبة الإفطار وسط أنقاض منزلها، في أول أيام شهر رمضان، في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين 11 مارس 2024.

© AFP 2023 / Rizwan Tabassum

مصلون خلال صلاة التراويح في أول يوم من أيام شهر رمضان، في مسجد ميمون في كراتشي، باكستان 11 مارس 2024.

مصلون خلال صلاة التراويح في أول يوم من أيام شهر رمضان، في مسجد ميمون في كراتشي، باكستان 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Rizwan Tabassum

مصلون خلال صلاة التراويح في أول يوم من أيام شهر رمضان، في مسجد ميمون في كراتشي، باكستان 11 مارس 2024.

© AFP 2023 / Bakr Alkasem

رجل يقوم بإعداد الحلويات المقلية للإفطار، في اليوم الأول من شهر رمضان في مدينة الباب شمالي سوريا، 11 مارس 2024.

رجل يقوم بإعداد الحلويات المقلية للإفطار، في اليوم الأول من شهر رمضان في مدينة الباب شمالي سوريا، 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Bakr Alkasem

رجل يقوم بإعداد الحلويات المقلية للإفطار، في اليوم الأول من شهر رمضان في مدينة الباب شمالي سوريا، 11 مارس 2024.

© AP Photo / Khalil Hamra

فرقة عسكرية تركية من العصر العثماني، تؤدي عرضًا قبل وقت الإفطار احتفالا باليوم الأول من شهر رمضان، في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول، تركيا، 11 مارس 2024.

فرقة عسكرية تركية من العصر العثماني، تؤدي عرضًا قبل وقت الإفطار احتفالا باليوم الأول من شهر رمضان، في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول، تركيا، 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Khalil Hamra

فرقة عسكرية تركية من العصر العثماني، تؤدي عرضًا قبل وقت الإفطار احتفالا باليوم الأول من شهر رمضان، في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول، تركيا، 11 مارس 2024.

© AFP 2023 / Ryan Lim

المصلون يجتمعون في مسجد الشيخ زايد الكبير، في اليوم الأول من شهر رمضان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024.

المصلون يجتمعون في مسجد الشيخ زايد الكبير، في اليوم الأول من شهر رمضان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Ryan Lim

المصلون يجتمعون في مسجد الشيخ زايد الكبير، في اليوم الأول من شهر رمضان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024.

© AFP 2023 / R. Satish Babu

شخص يصلي في مسجد ليلة حلول شهر رمضان في تشيناي، الهند 11 مارس 2024.

شخص يصلي في مسجد ليلة حلول شهر رمضان في تشيناي، الهند 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / R. Satish Babu

شخص يصلي في مسجد ليلة حلول شهر رمضان في تشيناي، الهند 11 مارس 2024.

© AP Photo / Yuki Iwamura

مسلمون يجتمعون لأداء صلاة التراويح ليلة أول يوم من شهر رمضان، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 10 مارس 2024.

مسلمون يجتمعون لأداء صلاة التراويح ليلة أول يوم من شهر رمضان، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 10 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Yuki Iwamura

مسلمون يجتمعون لأداء صلاة التراويح ليلة أول يوم من شهر رمضان، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 10 مارس 2024.

© AP Photo / Hadi Mizban

يجتمع المسلمون لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان، في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 11 مارس 2024.

يجتمع المسلمون لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان، في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 11 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban

يجتمع المسلمون لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان، في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 11 مارس 2024.

© AP Photo / Michael Probst

لافتة مضيئة مكتوب عليها "رمضان سعيد" بمناسبة بدء شهر رمضان، في منطقة للمشاة في فرانكفورت، ألمانيا، 10 مارس 2024.

لافتة مضيئة مكتوب عليها &quot;رمضان سعيد&quot; بمناسبة بدء شهر رمضان، في منطقة للمشاة في فرانكفورت، ألمانيا، 10 مارس 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Michael Probst

لافتة مضيئة مكتوب عليها "رمضان سعيد" بمناسبة بدء شهر رمضان، في منطقة للمشاة في فرانكفورت، ألمانيا، 10 مارس 2024.

لمتابعة نتقارير المصورة من "سبوتنيك" تابع - رمضان شهر الخير
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