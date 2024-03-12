https://sputnikarabic.ae/20240312/مظاهر-استقبال-أول-أيام-شهر-رمضان-حول-العالم-1086900018.html

مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم

مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم

سبوتنيك عربي

مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم

2024-03-12T11:49+0000

2024-03-12T11:49+0000

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وسائط متعددة

صور

رمضان

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وكانت قد أشارت كل من الإمارات وقطر والكويت واليمن والسودان والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والجزائر وتونس وجيبوتي، إلى أن أول أيام رمضان هو يوم أمس الاثنين، ولاحقًا أعلنت كل من سلطنة عُمان، فضلا عن ليبيا والمغرب والأردن، بالإضافة إلى إيران أن اليوم الثلاثاء هو أول يوم من شهر رمضان.تشاهدون في معرض ألبوم صور "سبوتنيك" مظاهر الاستقبال والاحتفال بأول يوم من أيام شهر رمضان حول العالم.لمتابعة نتقارير المصورة من "سبوتنيك" تابع - رمضان شهر الخير

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سبوتنيك عربي

مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم