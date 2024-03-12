مظاهر استقبال أول أيام شهر رمضان حول العالم
إندونيسيون يقيمون صلاة التراويح الأولى، بمناسبة الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا، 11 مارس 2024.
إندونيسيون يقيمون صلاة التراويح الأولى، بمناسبة الليلة الأولى من شهر رمضان، في مسجد الاستقلال في جاكرتا، إندونيسيا، 11 مارس 2024.
المسلمون الأفغان، خلال الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في قندهار، أفغانستان، 11 مارس 2024.
المسلمون الأفغان، خلال الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في قندهار، أفغانستان، 11 مارس 2024.
رجل يسير بجوار زينة شهر رمضان على شكل هلال في وسط مدينة بريشتينا، في اليوم الأول من شهر رمضان، كوسوفو 11 مارس 2024.
رجل يسير بجوار زينة شهر رمضان على شكل هلال في وسط مدينة بريشتينا، في اليوم الأول من شهر رمضان، كوسوفو 11 مارس 2024.
عائلة "الناجي" الفلسطينية، تتناول وجبة الإفطار وسط أنقاض منزلها، في أول أيام شهر رمضان، في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين 11 مارس 2024.
عائلة "الناجي" الفلسطينية، تتناول وجبة الإفطار وسط أنقاض منزلها، في أول أيام شهر رمضان، في دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين 11 مارس 2024.
مصلون خلال صلاة التراويح في أول يوم من أيام شهر رمضان، في مسجد ميمون في كراتشي، باكستان 11 مارس 2024.
مصلون خلال صلاة التراويح في أول يوم من أيام شهر رمضان، في مسجد ميمون في كراتشي، باكستان 11 مارس 2024.
رجل يقوم بإعداد الحلويات المقلية للإفطار، في اليوم الأول من شهر رمضان في مدينة الباب شمالي سوريا، 11 مارس 2024.
رجل يقوم بإعداد الحلويات المقلية للإفطار، في اليوم الأول من شهر رمضان في مدينة الباب شمالي سوريا، 11 مارس 2024.
فرقة عسكرية تركية من العصر العثماني، تؤدي عرضًا قبل وقت الإفطار احتفالا باليوم الأول من شهر رمضان، في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول، تركيا، 11 مارس 2024.
فرقة عسكرية تركية من العصر العثماني، تؤدي عرضًا قبل وقت الإفطار احتفالا باليوم الأول من شهر رمضان، في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول، تركيا، 11 مارس 2024.
المصلون يجتمعون في مسجد الشيخ زايد الكبير، في اليوم الأول من شهر رمضان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024.
المصلون يجتمعون في مسجد الشيخ زايد الكبير، في اليوم الأول من شهر رمضان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس 2024.
شخص يصلي في مسجد ليلة حلول شهر رمضان في تشيناي، الهند 11 مارس 2024.
شخص يصلي في مسجد ليلة حلول شهر رمضان في تشيناي، الهند 11 مارس 2024.
مسلمون يجتمعون لأداء صلاة التراويح ليلة أول يوم من شهر رمضان، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 10 مارس 2024.
مسلمون يجتمعون لأداء صلاة التراويح ليلة أول يوم من شهر رمضان، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، 10 مارس 2024.
يجتمع المسلمون لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان، في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 11 مارس 2024.
يجتمع المسلمون لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان، في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد، العراق، 11 مارس 2024.
لافتة مضيئة مكتوب عليها "رمضان سعيد" بمناسبة بدء شهر رمضان، في منطقة للمشاة في فرانكفورت، ألمانيا، 10 مارس 2024.
لافتة مضيئة مكتوب عليها "رمضان سعيد" بمناسبة بدء شهر رمضان، في منطقة للمشاة في فرانكفورت، ألمانيا، 10 مارس 2024.