https://sputnikarabic.ae/20240313/الأونروا-عدد-قتلى-أطفال-غزة-في-4-أشهر-يفوق-نظراءهم-خلال-حروب-العالم-آخر-4-سنوات-1086933657.html

الأونروا: عدد قتلى أطفال غزة في 4 أشهر يفوق نظراءهم خلال حروب العالم آخر 4 سنوات

الأونروا: عدد قتلى أطفال غزة في 4 أشهر يفوق نظراءهم خلال حروب العالم آخر 4 سنوات

سبوتنيك عربي

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول،... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T09:50+0000

2024-03-13T09:50+0000

2024-03-13T09:50+0000

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ووصف لازاريني، في منشور في حسابه على منصة "إكس"، الإحصاءات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة بـ"الصادمة".وأضاف لازاريني: "هذه حرب على الأطفال، حرب تُشن على مستقبل الأطفال".وشارك لازاريني رسما بيانيا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير/شباط وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.ودعا لازاريني إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.يشار إلى أن القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل ونحو 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240211/بن-غفير-يطالب-بإطلاق-النار-على-أطفال-ونساء-غزة-خشية-أن-يكونوا-مخربين-1085973291.html

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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار