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https://sputnikarabic.ae/20240313/حبة-البرد-في-الأرجنتين-أكبر-من-كرة-البيسبول-فيديو-1086951672.html
حبة البرد في الأرجنتين أكبر من كرة البيسبول... فيديو
حبة البرد في الأرجنتين أكبر من كرة البيسبول... فيديو
سبوتنيك عربي
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحبات البرد في الأرجنتين، التي تبدو أكبر من كرة البيسبول. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T15:31+0000
2024-03-13T15:31+0000
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وأظهرت اللقطات المتداولة حبات البرد التي سقطت على شوارع الأرجنتين، حيث قام الناس بالتقاطها وجمعها لتبدو وكأنها أكبر من كرة بيسبول.ويُعتبر مناخ الأرجنتين متباينا بشكل كبير، بسبب المساحة الشاسعة والتنوع الكبير في الارتفاعات الذي يخلق نطاقًا واسعًا من أشكال المناخ، فعادة ما يكون الشتاء لطيفًا في الشمال، ومنعشًا في الوسط؛ وباردًا في الأجزاء الجنوبية التي تتعرض للصقيع والجليد المتكرر.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

حبة البرد في الأرجنتين أكبر من كرة البيسبول... فيديو

15:31 GMT 13.03.2024
© Photo / Twitterحبة البرد
حبة البرد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© Photo / Twitter
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحبات البرد في الأرجنتين، التي تبدو أكبر من كرة البيسبول.
وأظهرت اللقطات المتداولة حبات البرد التي سقطت على شوارع الأرجنتين، حيث قام الناس بالتقاطها وجمعها لتبدو وكأنها أكبر من كرة بيسبول.
ويُعتبر مناخ الأرجنتين متباينا بشكل كبير، بسبب المساحة الشاسعة والتنوع الكبير في الارتفاعات الذي يخلق نطاقًا واسعًا من أشكال المناخ، فعادة ما يكون الشتاء لطيفًا في الشمال، ومنعشًا في الوسط؛ وباردًا في الأجزاء الجنوبية التي تتعرض للصقيع والجليد المتكرر.
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