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بث مباشر لمقابلة بوتين مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240313/خبير-أوكراني-من-المستحيل-مقاومة-القنابل-الانزلاقية-الروسية-1086927651.html
خبير أوكراني: من المستحيل مقاومة القنابل الانزلاقية الروسية
خبير أوكراني: من المستحيل مقاومة القنابل الانزلاقية الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، بأن القنابل الانزلاقية الروسية تشكل تهديدًا مميتًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولهذا السبب... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T07:47+0000
2024-03-13T07:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال بورتنيك في مقابلة مع "Politeka" على "يوتيوب": "الطحن المنهجي الواسع النطاق لدفاعاتنا من قبل قنابل "KA-500" على مدار أشهر يمكن أن يخلق بالفعل أزمة خطيرة للغاية في الجيش".وفقا لبورتنيك، فإن القنابل الروسية تخترق حرفيا التشكيلات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا يمكن لأي تحصين أن يقاومها.إعلام: استبدال منظومات باتريوت المدمرة في كييف قد يستغرق سنواتو أشار مدير المعهد الأوكراني إلى أن مثل هذا القرار يعرض الأنظمة الغربية القيّمة لخطر التدمير في نهاية المطاف.في نهاية الأسبوع الماضي، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، يوم السبت، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت أمريكيين في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ضابط أمريكي يكشف عن مصير طاقم منظومة "باتريوت" التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانياوأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240312/كيف-جعل-الجيش-الروسي-نظام-باتريوت-الأمريكي-بلا-أي-فائدة-في-أوكرانيا؟-1086906269.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

خبير أوكراني: من المستحيل مقاومة القنابل الانزلاقية الروسية

07:47 GMT 13.03.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "أوراغان"
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© Sputnik . РИА Новости
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أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، بأن القنابل الانزلاقية الروسية تشكل تهديدًا مميتًا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولهذا السبب تضطر أوكرانيا للمخاطرة بأنظمة الدفاع الجوي الغربية على خط المواجهة.
وقال بورتنيك في مقابلة مع "Politeka" على "يوتيوب": "الطحن المنهجي الواسع النطاق لدفاعاتنا من قبل قنابل "KA-500" على مدار أشهر يمكن أن يخلق بالفعل أزمة خطيرة للغاية في الجيش".
وفقا لبورتنيك، فإن القنابل الروسية تخترق حرفيا التشكيلات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولا يمكن لأي تحصين أن يقاومها.

وأضح أنه بسبب التهديد المميت من الجو على وجه التحديد، اضطرت القوات المسلحة الأوكرانية إلى تقريب أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت من على مقربة أكثر فأكثر من خط المواجهة.

إعلام: استبدال منظومات باتريوت المدمرة في كييف قد يستغرق سنوات
و أشار مدير المعهد الأوكراني إلى أن مثل هذا القرار يعرض الأنظمة الغربية القيّمة لخطر التدمير في نهاية المطاف.
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كيف جعل الجيش الروسي نظام "باتريوت" الأمريكي "بلا أي فائدة" في أوكرانيا؟
أمس, 13:03 GMT
في نهاية الأسبوع الماضي، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، يوم السبت، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت أمريكيين في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ضابط أمريكي يكشف عن مصير طاقم منظومة "باتريوت" التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا

يستخدم الطيران الروسي قنابل جوية مجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية، بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتهم حماس بتأخير صفقة الرهائن06:54 GMT
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