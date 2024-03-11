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https://sputnikarabic.ae/20240311/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-طاقم-منظومة-باتريوت-التي-دمرها-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1086883780.html
ضابط أمريكي يكشف عن مصير طاقم منظومة "باتريوت" التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن مصير طاقم منظومة "باتريوت" التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الضابط السابق في الجيش الأمريكي، ستانيسلاف كرابيفنيك، أنه تم تحييد أكثر من 30 عسكرياً من دول الناتو إلى جانب أنظمة "باتريوت" التي تم تدميرها في أوكرانيا. 11.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-11T17:06+0000
2024-03-11T17:06+0000
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وقال كرابيفنيك: "على الأرجح، كان نظام الدفاع الجوي باتريوت يستخدمه أفراد عسكريون أمريكيون، ومع ذلك، يمكن أن تكون قوات أخرى من حلف شمال الأطلسي موجودة هناك أيضًا. على سبيل المثال، الألمان".وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم السبت، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت أمريكيين في منطقة بوكروفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240311/ضابط-فرنسي-يكشف-عن-سلاح-روسي-لا-يمكن-للقوات-الأوكرانية-رؤيته-1086881014.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي يكشف عن مصير طاقم منظومة "باتريوت" التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا

17:06 GMT 11.03.2024
© AFP 2023 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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أكد الضابط السابق في الجيش الأمريكي، ستانيسلاف كرابيفنيك، أنه تم تحييد أكثر من 30 عسكرياً من دول الناتو إلى جانب أنظمة "باتريوت" التي تم تدميرها في أوكرانيا.
وقال كرابيفنيك: "على الأرجح، كان نظام الدفاع الجوي باتريوت يستخدمه أفراد عسكريون أمريكيون، ومع ذلك، يمكن أن تكون قوات أخرى من حلف شمال الأطلسي موجودة هناك أيضًا. على سبيل المثال، الألمان".
وتابع كرابيفنيك: "لن أتفاجأ إذا تبين أن البريطانيين كانوا هناك أيضًا، لأنه في المرة الأخيرة تم تحييد مجموعة من الإنجليز مع منظومة "باتريوت".
قنبلة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط فرنسي يكشف عن سلاح روسي لا يمكن للقوات الأوكرانية رؤيته
16:07 GMT
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، يوم السبت، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت أمريكيين في منطقة بوكروفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
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