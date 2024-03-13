https://sputnikarabic.ae/20240313/ضابط-بولندي-أمريكا-تعتزم-تزويد-وارسو-بصواريخ-قادرة-على-ضرب-أهداف-في-روسيا-1086955215.html
ضابط بولندي: أمريكا تعتزم تزويد وارسو بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا
ضابط بولندي: أمريكا تعتزم تزويد وارسو بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد الضابط السابق في القوات البولندية، ميروسلاف روزانسكي، بأن أمريكا ستزود بولندا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في الأراضي الروسية. 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T18:17+0000
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وقال روزانسكي: "كجزء من هذا الاقتراح، ستتمكن بولندا ليس فقط من شراء طائرات هليكوبتر مقاتلة، ولكن أيضًا مجموعة من الصواريخ، والتي ستحملها طائراتنا من طراز "إف-16"، وفي المستقبل "إف-35".وتابع: "أرى القيمة المضافة الأكبر في صواريخ "جاسم"، حيث لن تكون طائراتنا المتمركزة في لاسك، المجهزة بهذه الصواريخ، قادرة على التحليق أبعد من فيستولا وضرب أهداف في مقاطعة كالينينغراد أو بيلاروسيا أو روسيا"، وفقا له.وفي وقت سابق، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك والرئيس البولندي، أندريه دودا إلى واشنطن، أعلنت الحكومة الأمريكية عن نيتها تقديم قرض بقيمة 2 مليار دولار لبولندا لشراء 96 طائرة هليكوبتر من طراز "أباتشي".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية بأن تصرفات الغرب وتصريحاته الخطيرة على مستوى السياسة الخارجية تهدد باندلاع صراع نووي وتدمير الحضارة البشرية.وذكر أن الغرب يعلن عن نوايا روسية معينة لمهاجمة أوروبا، بينما هم أنفسهم يختارون أهدافا على الأراضي الروسية لضربها وتدميرها. إضافة إلى ذلك ذكر بوتين أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية إلا أن التصريحات التي تفيد بنية روسيا مهاجمة أوروبا ليست أكثر من "هراء"، وحذر من عواقب التدخلات الغربية المحتملة في أوكرانيا، والتي وصفها بأنها ستكون "مأساوية".
https://sputnikarabic.ae/20240313/أمريكا-تكثف-تدريب-جنودها-لمكافحة-الطائرات-المسيرة-1086954528.html
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العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط بولندي: أمريكا تعتزم تزويد وارسو بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في روسيا
أفاد الضابط السابق في القوات البولندية، ميروسلاف روزانسكي، بأن أمريكا ستزود بولندا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف في الأراضي الروسية.
وقال روزانسكي: "كجزء من هذا الاقتراح، ستتمكن بولندا ليس فقط من شراء طائرات هليكوبتر مقاتلة، ولكن أيضًا مجموعة من الصواريخ، والتي ستحملها طائراتنا من طراز "إف-16"، وفي المستقبل "إف-35".
وتابع: "أرى القيمة المضافة الأكبر في صواريخ "جاسم"، حيث لن تكون طائراتنا المتمركزة في لاسك، المجهزة بهذه الصواريخ، قادرة على التحليق أبعد من فيستولا وضرب أهداف في مقاطعة كالينينغراد أو بيلاروسيا أو روسيا"، وفقا له.
وفي وقت سابق، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك والرئيس البولندي، أندريه دودا إلى واشنطن، أعلنت الحكومة الأمريكية عن نيتها تقديم قرض بقيمة 2 مليار دولار لبولندا لشراء 96 طائرة هليكوبتر من طراز "أباتشي".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية بأن تصرفات الغرب وتصريحاته الخطيرة على مستوى السياسة الخارجية تهدد باندلاع صراع نووي وتدمير الحضارة البشرية.
وذكر أن الغرب يعلن عن نوايا روسية معينة لمهاجمة أوروبا، بينما هم أنفسهم يختارون أهدافا على الأراضي الروسية لضربها وتدميرها. إضافة إلى ذلك ذكر بوتين أن روسيا تمتلك أسلحة قادرة على ضرب أهداف في الدول الغربية إلا أن التصريحات التي تفيد بنية روسيا مهاجمة أوروبا ليست أكثر من "هراء"، وحذر من عواقب التدخلات الغربية المحتملة في أوكرانيا، والتي وصفها بأنها ستكون "مأساوية".