https://sputnikarabic.ae/20240313/عضو-المصالحة-الوطنية-في-سوريا-لـسبوتنيك-صلاحية-النصرة-والجولاني-انتهت-1086940069.html

عضو "المصالحة الوطنية" في سوريا لـ"سبوتنيك": صلاحية "النصرة" والجولاني انتهت

عضو "المصالحة الوطنية" في سوريا لـ"سبوتنيك": صلاحية "النصرة" والجولاني انتهت

سبوتنيك عربي

أفاد عمر رحمون، عضو لجنة المصالحة الوطنية في سوريا، بأن هجمات تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) على مواقع الجيش السوري، تهدف للتعمية... 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T13:19+0000

2024-03-13T13:19+0000

2024-03-13T13:20+0000

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وأضاف رحمون في حديث خاص مع "سبوتنيك"، أن "هجمات "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" في إدلب، على مواقع الجيش وعلى عدة جبهات، تهدف إلى التغطية على المظاهرات الكبيرة التي تخرج يوميا في عدة مناطق من إدلب، وتطالب بإسقاط الجولاني ورحيله".وأكد رحمون أن "هذه المظاهرات ليست عفوية على الإطلاق، وإنما منظمة ومدعومة بشكل مباشر من قبل أنقرة، إذ تتطلع تركيا إلى التخلص من الجولاني، على اعتبار أن الأزمة السورية دخلت في مراحلها الأخيرة وبات من الضروري تنظيف مخلفاتها".واختتم رحمون: "ما يجري الآن في مناطق سيطرة "النصرة" أشبه بعملية تهيئة للرأي العام تمهيدا للدخول في مرحلة جديدة سوف تشهدها المنطقة قريباً، بعد القضاء على التنظيم بشكل كامل".

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