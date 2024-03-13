https://sputnikarabic.ae/20240313/قائد-فرقة-بالجيش-الإسرائيلي-نطأطئ-رؤوسنا-بسبب-فشل-مواجهة-طوفان-الأقصى-1086956872.html

قائد فرقة بالجيش الإسرائيلي: نطأطئ رؤوسنا بسبب فشل مواجهة "طوفان الأقصى"

قائد فرقة بالجيش الإسرائيلي: نطأطئ رؤوسنا بسبب فشل مواجهة "طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

قال قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "نطأطئ رؤوسنا بسبب فشل البلاد في مواجهة "طوفان الأقصى". 13.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-13T19:37+0000

2024-03-13T19:37+0000

2024-03-13T19:37+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجنرال دان جولدفوس، قائد الفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي، أن بلاده فشلت في مواجهة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنهم يطأطئون الرأس لذلك.وأضاف الجنرال دان جولدفوس أنه "على السياسيين التوحد وأن يكونوا على قدر ما نستحق ويستحقه الجنود الذين قتلوا".وعلى الفور، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن المتحدث باسم الجيش، أن تصريحات قائد الفرقة 98 لم يوافق عليها قادته وسيستدعى للتوضيح، مؤكدة أن الجنرال دان جولدفوس لم ينسق تصريحاته مع المتحدث باسم الجيش.وفي وقت سابق من اليوم، قال ‏جنرال إسرائيلي سابق، إن بلاده تتصرف كدولة ليس لديها أهداف استراتيجية أو مواقف نهائية للحرب في قطاع غزة.وأجرت هيئة البث الإسرائيلية مقابلة مع الجنرال يائير جولان، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أن بلاده تتصرف أو تتعاطى مع الحرب في قطاع غزة دون أهداف استراتيجية أو وضع مواقف نهائية لتلك الحرب.وأوضح الجنرال جولان أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يرغب في إقامة حالة طوارئ دائمة في إسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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