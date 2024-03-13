https://sputnikarabic.ae/20240313/قيمة-مشتريات-المواد-الهيدروكربونية-من-روسيا--1086950621.html
قيمة مشتريات المواد الهيدروكربونية من روسيا
قيمة مشتريات المواد الهيدروكربونية من روسيا
سبوتنيك عربي
قيمة مشتريات المواد الهيدروكربونية من روسيا
2024-03-13T14:56+0000
2024-03-13T14:56+0000
2024-03-13T14:56+0000
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سبوتنيك عربي
قيمة مشتريات المواد الهيدروكربونية من روسيا
قيمة مشتريات المواد الهيدروكربونية من روسيا
قيمة مشتريات المواد الهيدروكربونية من روسيا
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تعرف من خلال الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" على قيمة مشتريات المواد الهيدروكربونية من روسيا الاتحادية.