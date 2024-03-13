عربي
https://sputnikarabic.ae/20240313/مقتل-3-رهبان-مصريين-في-جنوب-أفريقيا-بهجوم-مسلح-والأزهر-يعلق-1086934746.html
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق
سبوتنيك عربي
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر، أمس الثلاثاء، مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا، بعد تعرضهم لاعتداء مسلح في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-13T10:37+0000
2024-03-13T10:37+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104504/93/1045049390_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4a06955b3371d8456654805402ce8ac7.jpg
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، ذكرت الكنيسة المصرية في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أن "الحادث أسفر عن مقتل الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس".وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى الدير، وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، لافتا إلى أن السفير المصري في جوهانسبرغ يتابع تطورات الموقف.كما أفاد بأن البابا تواضروس الثاني يتابع عن كثب جميع التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.وفي السياق، أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات الهجوم.وأكد الطيب، في بيان، أن "الاعتداء على النفس الآمنة في دُور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب".وتقدم شيخ الأزهر بالعزاء والمواساة، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
https://sputnikarabic.ae/20221104/شيخ-الأزهر-يدعو-إلى-وقف-خطابات-الكراهية-بين-الشرق-والغرب-1069812561.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104504/93/1045049390_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_a9e3470c9f15947c48e40e6a02728f45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار

مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق

10:37 GMT 13.03.2024
© AP Photo / Amr Nabil البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية المصرية يتجه إلى مكتبه في كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة
 البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية المصرية يتجه إلى مكتبه في كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر، أمس الثلاثاء، مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا، بعد تعرضهم لاعتداء مسلح في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المغترف، في جوهانسبرغ.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، ذكرت الكنيسة المصرية في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أن "الحادث أسفر عن مقتل الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس".
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى الدير، وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، لافتا إلى أن السفير المصري في جوهانسبرغ يتابع تطورات الموقف.
كما أفاد بأن البابا تواضروس الثاني يتابع عن كثب جميع التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.
شيخ الأزهر أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
شيخ الأزهر يدعو إلى وقف خطابات الكراهية بين الشرق والغرب
4 نوفمبر 2022, 08:35 GMT
وفي السياق، أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات الهجوم.
وأكد الطيب، في بيان، أن "الاعتداء على النفس الآمنة في دُور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب".
وتقدم شيخ الأزهر بالعزاء والمواساة، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتهم حماس بتأخير صفقة الرهائن09:30 GMTРСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала