https://sputnikarabic.ae/20240313/مقتل-3-رهبان-مصريين-في-جنوب-أفريقيا-بهجوم-مسلح-والأزهر-يعلق-1086934746.html
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق
سبوتنيك عربي
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر، أمس الثلاثاء، مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا، بعد تعرضهم لاعتداء مسلح في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
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وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، ذكرت الكنيسة المصرية في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أن "الحادث أسفر عن مقتل الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس".وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى الدير، وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، لافتا إلى أن السفير المصري في جوهانسبرغ يتابع تطورات الموقف.كما أفاد بأن البابا تواضروس الثاني يتابع عن كثب جميع التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.وفي السياق، أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات الهجوم.وأكد الطيب، في بيان، أن "الاعتداء على النفس الآمنة في دُور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب".وتقدم شيخ الأزهر بالعزاء والمواساة، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
https://sputnikarabic.ae/20221104/شيخ-الأزهر-يدعو-إلى-وقف-خطابات-الكراهية-بين-الشرق-والغرب-1069812561.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, الأخبار
مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا بهجوم مسلح والأزهر يعلق
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر، أمس الثلاثاء، مقتل 3 رهبان مصريين في جنوب أفريقيا، بعد تعرضهم لاعتداء مسلح في دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المغترف، في جوهانسبرغ.
وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، ذكرت الكنيسة المصرية
في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أن "الحادث أسفر عن مقتل الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب أفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس".
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى الدير، وبدأت عملها في كشف ملابسات الحادث، لافتا إلى أن السفير المصري في جوهانسبرغ يتابع تطورات الموقف.
كما أفاد بأن البابا تواضروس الثاني يتابع عن كثب جميع التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه.
وفي السياق، أدان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات الهجوم.
وأكد الطيب، في بيان، أن "الاعتداء على النفس الآمنة في دُور العبادة هو عمل إرهابي بغيض، وأن الشرائع بقيمها الداعية للسلام والمحبة لا يمكن أن تكون أبدا مبررا للقتل والإرهاب".
وتقدم شيخ الأزهر
بالعزاء والمواساة، للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.