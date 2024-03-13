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https://sputnikarabic.ae/20240313/1086944431.html
المتأهلون لتصفيات جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2024
المتأهلون لتصفيات جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2024
سبوتنيك عربي
تعد جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي صوتًا عالميًا للتصوير الفوتوغرافي، حيث توفر رؤية متعمقة للاتجاهات الحالية في هذا المجال، بالنسبة للمصورين المحترفين... 13.03.2024, سبوتنيك عربي
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фото, الصور
фото, الصور

المتأهلون لتصفيات جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2024

13:51 GMT 13.03.2024
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تعد جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي صوتًا عالميًا للتصوير الفوتوغرافي، حيث توفر رؤية متعمقة للاتجاهات الحالية في هذا المجال، بالنسبة للمصورين المحترفين والطموحين على حد سواء، تعد المسابقة فرصة لإظهار أعمالهم على المستوى العالمي.
© Photo / Ian Ford/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: إيان فورد، اسم الصورة: Caiman Crunch. وصف الصورة: نثى جاكوار وهي تطارد فريستها.

اسم المصور: إيان فورد، اسم الصورة: Caiman Crunch. وصف الصورة: نثى جاكوار وهي تطارد فريستها. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Ian Ford/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: إيان فورد، اسم الصورة: Caiman Crunch. وصف الصورة: نثى جاكوار وهي تطارد فريستها.

© Photo / Yan Li/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: يان لي، اسم الصورة: بين الهدوء والكارثة. وصف الصورة: على بحيرة تيتيكاكا، بين بيرو وبوليفيا، تقف قرية عائمة هادئة في تناقض صارخ مع اقتراب حريق الغابات.

اسم المصور: يان لي، اسم الصورة: بين الهدوء والكارثة. وصف الصورة: على بحيرة تيتيكاكا، بين بيرو وبوليفيا، تقف قرية عائمة هادئة في تناقض صارخ مع اقتراب حريق الغابات. - سبوتنيك عربي
2/8
© Photo / Yan Li/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: يان لي، اسم الصورة: بين الهدوء والكارثة. وصف الصورة: على بحيرة تيتيكاكا، بين بيرو وبوليفيا، تقف قرية عائمة هادئة في تناقض صارخ مع اقتراب حريق الغابات.

© Photo / ChenYu Hsieh/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: تشان يي هسي، اسم الصورة: Vigor of the Sacred Festival. وصف الصورة: تلتقط هذه الصورة القوية لحظة من مهرجان Saidai-ji Eyo.

اسم المصور: تشان يي هسي، اسم الصورة: Vigor of the Sacred Festival. وصف الصورة: تلتقط هذه الصورة القوية لحظة من مهرجان Saidai-ji Eyo. - سبوتنيك عربي
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© Photo / ChenYu Hsieh/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: تشان يي هسي، اسم الصورة: Vigor of the Sacred Festival. وصف الصورة: تلتقط هذه الصورة القوية لحظة من مهرجان Saidai-ji Eyo.

© Photo / Jesus Frias/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: جيسوس فرياس، اسم الصورة: Saludo Sony . وصف الصورة: فيل أم تحيي ابنتها

اسم المصور: جيسوس فرياس، اسم الصورة: Saludo Sony . وصف الصورة: فيل أم تحيي ابنتها - سبوتنيك عربي
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© Photo / Jesus Frias/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: جيسوس فرياس، اسم الصورة: Saludo Sony . وصف الصورة: فيل أم تحيي ابنتها

© Photo / Callie Eh/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: كالي إيه، اسم الصورة: اليد. وصف الصورة: عريس يلوح بحماس أثناء مروره خلال موكب احتفالي لحضور حفل زفاف في بهاكتابور، نيبال.

اسم المصور: كالي إيه، اسم الصورة: اليد. وصف الصورة: عريس يلوح بحماس أثناء مروره خلال موكب احتفالي لحضور حفل زفاف في بهاكتابور، نيبال. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Callie Eh/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: كالي إيه، اسم الصورة: اليد. وصف الصورة: عريس يلوح بحماس أثناء مروره خلال موكب احتفالي لحضور حفل زفاف في بهاكتابور، نيبال.

© Photo / Thien Nguyen Ngoc/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: تين نيغين نوغوس، اسم الصورة: حب الأم. وصف الصورة: مشهد نادر لابن حوت العنبر وهو يرضع من أمه في المحيط الهندي.

اسم المصور: تين نيغين نوغوس، اسم الصورة: حب الأم. وصف الصورة: مشهد نادر لابن حوت العنبر وهو يرضع من أمه في المحيط الهندي. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Thien Nguyen Ngoc/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: تين نيغين نوغوس، اسم الصورة: حب الأم. وصف الصورة: مشهد نادر لابن حوت العنبر وهو يرضع من أمه في المحيط الهندي.

© Photo / Rob Blanken/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: روب بلانكين، اسم الصورة: UntitledYear. وصف الصورة: تكبير 5x لبلورات الأحماض الأمينية (B-alanine، L-glutamine وglycine)، تم تصويرها بمساعدة مرشحات الاستقطاب.

اسم المصور: روب بلانكين، اسم الصورة: UntitledYear. وصف الصورة: تكبير 5x لبلورات الأحماض الأمينية (B-alanine، L-glutamine وglycine)، تم تصويرها بمساعدة مرشحات الاستقطاب. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Rob Blanken/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: روب بلانكين، اسم الصورة: UntitledYear. وصف الصورة: تكبير 5x لبلورات الأحماض الأمينية (B-alanine، L-glutamine وglycine)، تم تصويرها بمساعدة مرشحات الاستقطاب.

© Photo / Pedro Jarque Krebs/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: بيدرو جارك كريبس، اسم الصورة: الصرخة، وصف الصورة: هناك خاصيتان تميزان بوضوح الخفافيش عن الثدييات الأخرى: فهي الوحيدة التي يمكنها الطيران وتستقر معلقة رأسًا على عقب. على عكس الطيور، لا تستطيع الخفافيش الطيران من الأرض لأن أجنحتها ليست قوية بما فيه الكفاية، لذلك تتدلى من الأشجار لتسهيل طيرانها.

اسم المصور: بيدرو جارك كريبس، اسم الصورة: الصرخة، وصف الصورة: هناك خاصيتان تميزان بوضوح الخفافيش عن الثدييات الأخرى: فهي الوحيدة التي يمكنها الطيران وتستقر معلقة رأسًا على عقب. على عكس الطيور، لا تستطيع الخفافيش الطيران من الأرض لأن أجنحتها ليست قوية بما فيه الكفاية، لذلك تتدلى من الأشجار لتسهيل طيرانها. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Pedro Jarque Krebs/2024 Sony World Photography Awards

اسم المصور: بيدرو جارك كريبس، اسم الصورة: الصرخة، وصف الصورة: هناك خاصيتان تميزان بوضوح الخفافيش عن الثدييات الأخرى: فهي الوحيدة التي يمكنها الطيران وتستقر معلقة رأسًا على عقب. على عكس الطيور، لا تستطيع الخفافيش الطيران من الأرض لأن أجنحتها ليست قوية بما فيه الكفاية، لذلك تتدلى من الأشجار لتسهيل طيرانها.

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