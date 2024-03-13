المتأهلون لتصفيات جوائز "سوني" العالمية للتصوير الفوتوغرافي 2024

اسم المصور: إيان فورد، اسم الصورة: Caiman Crunch. وصف الصورة: نثى جاكوار وهي تطارد فريستها.
اسم المصور: إيان فورد، اسم الصورة: Caiman Crunch. وصف الصورة: نثى جاكوار وهي تطارد فريستها.
اسم المصور: يان لي، اسم الصورة: بين الهدوء والكارثة. وصف الصورة: على بحيرة تيتيكاكا، بين بيرو وبوليفيا، تقف قرية عائمة هادئة في تناقض صارخ مع اقتراب حريق الغابات.
اسم المصور: يان لي، اسم الصورة: بين الهدوء والكارثة. وصف الصورة: على بحيرة تيتيكاكا، بين بيرو وبوليفيا، تقف قرية عائمة هادئة في تناقض صارخ مع اقتراب حريق الغابات.
اسم المصور: تشان يي هسي، اسم الصورة: Vigor of the Sacred Festival. وصف الصورة: تلتقط هذه الصورة القوية لحظة من مهرجان Saidai-ji Eyo.
اسم المصور: تشان يي هسي، اسم الصورة: Vigor of the Sacred Festival. وصف الصورة: تلتقط هذه الصورة القوية لحظة من مهرجان Saidai-ji Eyo.
اسم المصور: جيسوس فرياس، اسم الصورة: Saludo Sony . وصف الصورة: فيل أم تحيي ابنتها
اسم المصور: جيسوس فرياس، اسم الصورة: Saludo Sony . وصف الصورة: فيل أم تحيي ابنتها
اسم المصور: كالي إيه، اسم الصورة: اليد. وصف الصورة: عريس يلوح بحماس أثناء مروره خلال موكب احتفالي لحضور حفل زفاف في بهاكتابور، نيبال.
اسم المصور: كالي إيه، اسم الصورة: اليد. وصف الصورة: عريس يلوح بحماس أثناء مروره خلال موكب احتفالي لحضور حفل زفاف في بهاكتابور، نيبال.
اسم المصور: تين نيغين نوغوس، اسم الصورة: حب الأم. وصف الصورة: مشهد نادر لابن حوت العنبر وهو يرضع من أمه في المحيط الهندي.
اسم المصور: تين نيغين نوغوس، اسم الصورة: حب الأم. وصف الصورة: مشهد نادر لابن حوت العنبر وهو يرضع من أمه في المحيط الهندي.
اسم المصور: روب بلانكين، اسم الصورة: UntitledYear. وصف الصورة: تكبير 5x لبلورات الأحماض الأمينية (B-alanine، L-glutamine وglycine)، تم تصويرها بمساعدة مرشحات الاستقطاب.
اسم المصور: روب بلانكين، اسم الصورة: UntitledYear. وصف الصورة: تكبير 5x لبلورات الأحماض الأمينية (B-alanine، L-glutamine وglycine)، تم تصويرها بمساعدة مرشحات الاستقطاب.
اسم المصور: بيدرو جارك كريبس، اسم الصورة: الصرخة، وصف الصورة: هناك خاصيتان تميزان بوضوح الخفافيش عن الثدييات الأخرى: فهي الوحيدة التي يمكنها الطيران وتستقر معلقة رأسًا على عقب. على عكس الطيور، لا تستطيع الخفافيش الطيران من الأرض لأن أجنحتها ليست قوية بما فيه الكفاية، لذلك تتدلى من الأشجار لتسهيل طيرانها.
اسم المصور: بيدرو جارك كريبس، اسم الصورة: الصرخة، وصف الصورة: هناك خاصيتان تميزان بوضوح الخفافيش عن الثدييات الأخرى: فهي الوحيدة التي يمكنها الطيران وتستقر معلقة رأسًا على عقب. على عكس الطيور، لا تستطيع الخفافيش الطيران من الأرض لأن أجنحتها ليست قوية بما فيه الكفاية، لذلك تتدلى من الأشجار لتسهيل طيرانها.