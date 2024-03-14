https://sputnikarabic.ae/20240314/أقدم-ماسة-عرفها-العالم-وجدت-في-روسيا-1086963796.html
أقدم ماسة عرفها العالم وجدت في روسيا
أقدم ماسة عرفها العالم وجدت في روسيا
سبوتنيك عربي
أقدم ماسة في العالم وجدت في روسيا
2024-03-14T08:31+0000
2024-03-14T08:31+0000
2024-03-14T08:39+0000
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تعرّف أكثر على أقدم ماسة في العالم التي تم العثور عليها في ياقوتيا الروسية من خلال إنفوغراف أعدته "سبوتنيك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أقدم ماسة في العالم وجدت في روسيا
أقدم ماسة في العالم وجدت في روسيا
أقدم ماسة عرفها العالم وجدت في روسيا
08:31 GMT 14.03.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 14.03.2024)
توصّل فريق دولي من العلماء إلى أن الماسة الصغيرة التي عُثر عليها في أنبوب بركاني "أوداتشنايا" في ياقوتيا، هي أقدم ماسة في العالم عرفها العلماء على الإطلاق، وعمرها 3.6 مليار سنة.
تعرّف أكثر على أقدم ماسة في العالم التي تم العثور عليها في ياقوتيا الروسية من خلال إنفوغراف أعدته "سبوتنيك".