https://sputnikarabic.ae/20240314/أنصار-الله-تختبر-صاروخا-أسرع-من-الصوت--1086962694.html
"أنصار الله" تختبر صاروخا أسرع من الصوت
"أنصار الله" تختبر صاروخا أسرع من الصوت
سبوتنيك عربي
اختبرت جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن، صاروخًا أسرع من الصوت وشديد القوة، وتستعد لإدخال مثل هذه الصواريخ في ترسانتها العسكرية، حسبما صرح مصدر عسكري مقرب من... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T07:57+0000
2024-03-14T07:57+0000
2024-03-14T07:57+0000
العالم العربي
البحر الأحمر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/03/1086610891_0:94:3073:1823_1920x0_80_0_0_b372b4f55d0be283a699721c6618dff9.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجحت القوات الصاروخية التابعة للجماعة في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى سرعات 8 ماخ (10 آلاف كيلومتر في الساعة) ويعمل بالوقود الصلب، ويعتزم اليمن البدء في تصنيعه لاستخدامه أثناء الهجمات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وكذلك ضد أهداف في إسرائيل".وأضاف المصدر أنه "بالتزامن مع اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت، قامت "أنصار الله" في شمال اليمن، بتحديث صواريخها وطائراتها المسيرة، وتعديل رؤوس حربية متفجرة لمضاعفة قوتها التدميرية، بعد اختبارات استمرت ثلاثة أشهر".ويوم الخميس الماضي، تحدث زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن جهود الحركة لإنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلًا إن "أعداءنا وأصدقاؤنا وشعبنا سيرون مستوى من الإنجاز ذو أهمية استراتيجية سيضع بلادنا بقدراتها في مصاف الدول القليلة في هذا العالم".وقال الحوثي إن "القوات اليمنية استخدمت أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي فاجأت الولايات المتحدة وبريطانيا".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن "أنصار الله" أنهم سيدعمون الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية، فضلا عن "خيارات عسكرية أخرى"، خاصة إذا تدخلت أمريكا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240312/أنصار-الله-تعلن-استهداف-السفينة-الأمريكية-بينوكيو-في-البحر-الأحمر-1086889145.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/03/1086610891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e58c79632a6d467c23719b9d60c7fa99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البحر الأحمر
العالم العربي, البحر الأحمر
"أنصار الله" تختبر صاروخا أسرع من الصوت
اختبرت جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن، صاروخًا أسرع من الصوت وشديد القوة، وتستعد لإدخال مثل هذه الصواريخ في ترسانتها العسكرية، حسبما صرح مصدر عسكري مقرب من جماعة "أنصار الله" .
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجحت القوات الصاروخية التابعة للجماعة في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى سرعات 8 ماخ (10 آلاف كيلومتر في الساعة) ويعمل بالوقود الصلب، ويعتزم اليمن البدء في تصنيعه لاستخدامه أثناء الهجمات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وكذلك ضد أهداف في إسرائيل".
وأضاف المصدر أنه "بالتزامن مع اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت، قامت "أنصار الله" في شمال اليمن، بتحديث صواريخها وطائراتها المسيرة، وتعديل رؤوس حربية متفجرة لمضاعفة قوتها التدميرية، بعد اختبارات استمرت ثلاثة أشهر".
ويوم الخميس الماضي، تحدث زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن جهود الحركة لإنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلًا إن "أعداءنا وأصدقاؤنا وشعبنا سيرون مستوى من الإنجاز ذو أهمية استراتيجية سيضع بلادنا بقدراتها في مصاف الدول القليلة في هذا العالم".
وقال الحوثي إن "القوات اليمنية استخدمت أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي فاجأت الولايات المتحدة وبريطانيا".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن "أنصار الله" أنهم سيدعمون الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية، فضلا عن "خيارات عسكرية أخرى"، خاصة إذا تدخلت أمريكا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.