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"أنصار الله" تختبر صاروخا أسرع من الصوت
"أنصار الله" تختبر صاروخا أسرع من الصوت
سبوتنيك عربي
اختبرت جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن، صاروخًا أسرع من الصوت وشديد القوة، وتستعد لإدخال مثل هذه الصواريخ في ترسانتها العسكرية، حسبما صرح مصدر عسكري مقرب من... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T07:57+0000
2024-03-14T07:57+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجحت القوات الصاروخية التابعة للجماعة في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى سرعات 8 ماخ (10 آلاف كيلومتر في الساعة) ويعمل بالوقود الصلب، ويعتزم اليمن البدء في تصنيعه لاستخدامه أثناء الهجمات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وكذلك ضد أهداف في إسرائيل".وأضاف المصدر أنه "بالتزامن مع اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت، قامت "أنصار الله" في شمال اليمن، بتحديث صواريخها وطائراتها المسيرة، وتعديل رؤوس حربية متفجرة لمضاعفة قوتها التدميرية، بعد اختبارات استمرت ثلاثة أشهر".ويوم الخميس الماضي، تحدث زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن جهود الحركة لإنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلًا إن "أعداءنا وأصدقاؤنا وشعبنا سيرون مستوى من الإنجاز ذو أهمية استراتيجية سيضع بلادنا بقدراتها في مصاف الدول القليلة في هذا العالم".وقال الحوثي إن "القوات اليمنية استخدمت أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي فاجأت الولايات المتحدة وبريطانيا".ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن "أنصار الله" أنهم سيدعمون الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية، فضلا عن "خيارات عسكرية أخرى"، خاصة إذا تدخلت أمريكا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240312/أنصار-الله-تعلن-استهداف-السفينة-الأمريكية-بينوكيو-في-البحر-الأحمر-1086889145.html
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العالم العربي, البحر الأحمر
العالم العربي, البحر الأحمر

"أنصار الله" تختبر صاروخا أسرع من الصوت

07:57 GMT 14.03.2024
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© AFP 2023 / -
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اختبرت جماعة "أنصار الله" شمالي اليمن، صاروخًا أسرع من الصوت وشديد القوة، وتستعد لإدخال مثل هذه الصواريخ في ترسانتها العسكرية، حسبما صرح مصدر عسكري مقرب من جماعة "أنصار الله" .
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد نجحت القوات الصاروخية التابعة للجماعة في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى سرعات 8 ماخ (10 آلاف كيلومتر في الساعة) ويعمل بالوقود الصلب، ويعتزم اليمن البدء في تصنيعه لاستخدامه أثناء الهجمات في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وكذلك ضد أهداف في إسرائيل".
وأضاف المصدر أنه "بالتزامن مع اختبار الصاروخ الأسرع من الصوت، قامت "أنصار الله" في شمال اليمن، بتحديث صواريخها وطائراتها المسيرة، وتعديل رؤوس حربية متفجرة لمضاعفة قوتها التدميرية، بعد اختبارات استمرت ثلاثة أشهر".
مدمرة الصواريخ يو إس إس (جيمس ويليام) خلال عملية في البحر الأحمر 2012 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف السفينة الأمريكية "بينوكيو" في البحر الأحمر
12 مارس, 01:22 GMT
ويوم الخميس الماضي، تحدث زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن جهود الحركة لإنتاج صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، قائلًا إن "أعداءنا وأصدقاؤنا وشعبنا سيرون مستوى من الإنجاز ذو أهمية استراتيجية سيضع بلادنا بقدراتها في مصاف الدول القليلة في هذا العالم".
وقال الحوثي إن "القوات اليمنية استخدمت أسلحة جديدة في العمليات الأخيرة في البحر الأحمر وبحر العرب، والتي فاجأت الولايات المتحدة وبريطانيا".
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن "أنصار الله" أنهم سيدعمون الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية، فضلا عن "خيارات عسكرية أخرى"، خاصة إذا تدخلت أمريكا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
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