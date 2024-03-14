https://sputnikarabic.ae/20240314/أنصار-الله-قدمنا-34-شهيدا-في-عملياتنا-لإسناد-المقاومة-الفلسطينية-1086997483.html

"أنصار الله": قدمنا 34 شهيدا في عملياتنا لإسناد المقاومة الفلسطينية

"أنصار الله": قدمنا 34 شهيدا في عملياتنا لإسناد المقاومة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن "قوات الجماعة قدمت 34 شهيدا في عملياتها لإسناد المقاومة الفلسطينية". 14.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-14T20:05+0000

2024-03-14T20:05+0000

2024-03-14T20:05+0000

أنصار الله

العالم العربي

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

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وقال الحوثي، في كلمة متلفزة: "نحن في هذه العمليات قدمنا الشهداء ولدينا ما يقارب 34 شهيداً دون الجرحى".وأضاف الحوثي: "نتجه إلى منع عبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح"، مضيفا "ما يمكن أن يوقف عملياتنا البحرية هو فقط وقف العدوان والحصار على غزة".وتابع الحوثي: "إجمالي السفن المستهدفة والبارجات بلغ 73 سفينة وبارجة، وعمليات الإسناد في هذا الأسبوع كانت 12 عملية باستهداف السفن والبارجات ونُفذّت بعدد 58 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن".وأضاف: "حتى الآن لم تتجه بعض الدول العربية إلى تغيير موقفها من المقاومة الفلسطينية بعد أن أدرجتهم سابقا في قوائم الإرهاب"، مشددا على أن "دولا عربية تعمل على تجريم جهاد المقاومين في غزة وتمنع التبرعات لهم، وتعتقل البعض على خلفية دعمهم".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 31 ألف قتيل وأكثر من 73 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240314/نتنياهو-حماس-لم-تقدم-إجابة-حقيقية-بشأن-صفقة-الرهائن-حتى-الآن-1086993952.html

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أنصار الله, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة