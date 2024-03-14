https://sputnikarabic.ae/20240314/إصابة-3-إسرائيليين-في-عملية-طعن-شمال-النقب-وتحييد-منفذها-فيديو-1086979119.html
إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شمال النقب وتحييد منفذها... فيديو
إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شمال النقب وتحييد منفذها... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب 3 إسرائيليين، اليوم الخميس، بعملية طعن عند مستوطنة "بيت كاما" الواقعة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل. 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T13:07+0000
2024-03-14T13:07+0000
2024-03-14T13:07+0000
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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في محطة وقود وطعن شابا في الظهر والرقبة".وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "تم تحييد منفذ عملية طعن داخل مقهى في بيت كاما بالنقب".فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة، وبأن الطواقم الطبية تقدم له العلاج الأولي.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وأودت الحرب الإسرائيلية بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240221/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-تعرض-أفيخاي-أدرعي-لمحاولة-طعن-قبل-شهر-1086287694.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة 3 إسرائيليين في عملية طعن شمال النقب وتحييد منفذها... فيديو
أصيب 3 إسرائيليين، اليوم الخميس، بعملية طعن عند مستوطنة "بيت كاما" الواقعة في منطقة النقب جنوبي إسرائيل.
وذكرت
القناة الـ12 الإسرائيلية أن "شابا يحمل سكينا هاجم أشخاصا في محطة وقود وطعن شابا في الظهر والرقبة".
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "تم تحييد منفذ عملية طعن داخل مقهى في بيت كاما بالنقب".
فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح خطيرة، وبأن الطواقم الطبية تقدم له العلاج الأولي.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق حاليا.
وتأتي هذه الهجمات، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وأودت الحرب الإسرائيلية
بحياة أكثر من 31 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.