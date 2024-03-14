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https://sputnikarabic.ae/20240314/التبادل-التجاري-الروسي-مع-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1086962519.html
التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط
التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط
سبوتنيك عربي
التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط
2024-03-14T07:39+0000
2024-03-14T07:39+0000
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التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط
التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط

التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط

07:39 GMT 14.03.2024
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تمارس روسيا نشاطًا اقتصاديًا خارجيا نشطًا. جمعت "سبوتنيك" بيانات حول الجهات التي تتاجر معها روسيا الاتحادية في الشرقين الأدنى والأوسط.
التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
التبادل التجاري الروسي مع دول الشرقين الأدنى والأوسط - سبوتنيك عربي
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