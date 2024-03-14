https://sputnikarabic.ae/20240314/الخارجية-الفلسطينية-المجتمع-الدولي-لم-يتمكن-من-تنفيذ-أي-إجراء-لحماية-المدنيين-في-غزة-1086973991.html
الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي لم يتمكن من تنفيذ أي إجراء لحماية المدنيين في غزة
الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي لم يتمكن من تنفيذ أي إجراء لحماية المدنيين في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي فشل في تنفيذ أي إجراء لحماية المدنيين الفلسطينيين، بعد انقضاء 160 يومًا على بدء الحرب... 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T11:32+0000
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وذكرت الوزارة في بيان أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل تعطيل أية قرارات أممية بهذا الشأن ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية والأمريكية الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".وأضاف البيان أن إسرائيل "تمعن في تصعيد ارتكابها للمجازر الجماعية كما هو حاصل حالياً في القصف الوحشي المستمر ضد المدنيين الذين ينتظرون المساعدات".وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق قطاع غزة، أو تفشي المجاعة في صفوف المدنيين خاصة شمالي القطاع والتي تتزايد أعداد ضحاياها وفي مقدمتهم الأطفال، كل ذلك دون أي محاسبة أو عقاب من المجتمع الدولي.وطالب البيان بممارسة ضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم.كما اعتبرت الخارجية أن استمرار حديث عدد من الدول عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد مرور أكثر من 5 أشهر على "حرب الإبادة"، بات يشكل غطاءً يستخدمه الجانب الإسرائيلي لاستكمال مخططاته.
https://sputnikarabic.ae/20240313/الأونروا-عدد-قتلى-أطفال-غزة-في-4-أشهر-يفوق-نظراءهم-خلال-حروب-العالم-آخر-4-سنوات-1086933657.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي لم يتمكن من تنفيذ أي إجراء لحماية المدنيين في غزة
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن المجتمع الدولي فشل في تنفيذ أي إجراء لحماية المدنيين الفلسطينيين، بعد انقضاء 160 يومًا على بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وذكرت الوزارة في بيان أن "الحكومة الإسرائيلية تواصل تعطيل أية قرارات أممية بهذا الشأن ولا تعير أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية والأمريكية الخاصة بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم
الإنسانية الأساسية".
وأضاف البيان أن إسرائيل "تمعن في تصعيد ارتكابها للمجازر الجماعية كما هو حاصل حالياً في القصف الوحشي المستمر ضد المدنيين الذين ينتظرون المساعدات".
وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق قطاع غزة، أو تفشي المجاعة في صفوف المدنيين خاصة شمالي القطاع والتي تتزايد أعداد ضحاياها وفي مقدمتهم الأطفال
، كل ذلك دون أي محاسبة أو عقاب من المجتمع الدولي.
وطالب البيان بممارسة ضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم.
كما اعتبرت الخارجية أن استمرار حديث عدد من الدول عن حق إسرائيل
في الدفاع عن نفسها بعد مرور أكثر من 5 أشهر على "حرب الإبادة"، بات يشكل غطاءً يستخدمه الجانب الإسرائيلي لاستكمال مخططاته.