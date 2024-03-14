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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240314/الناتو-يعترف-بصعوبة-الوضع-في-الصراع-الأوكراني-1086987669.html
الناتو يعترف بصعوبة الوضع في الصراع الأوكراني
الناتو يعترف بصعوبة الوضع في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بأن الوضع في الصراع بأوكرانيا لا يزال صعبا، وكييف "في حاجة ماسة إلى الذخيرة". 14.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-14T16:07+0000
2024-03-14T16:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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الناتو
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وقال ستولتنبرغ عقب اجتماعه في بروكسل مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "لا يزال الوضع صعبا، وأوكرانيا في حاجة ماسة إلى الذخيرة"، وشدد ستولتنبرغ على أن "كل يوم تأخير في الكونغرس الأمريكي (بشأن الموافقة على تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا) يؤثر على الوضع في ساحة المعركة".وأضاف أن "الصواريخ فرط الصوتية تشكل بالطبع تحديًا حقيقيًا، وتُظهر أن روسيا تستثمر الكثير أيضًا في أنظمة أسلحة متقدمة".وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.مجلة: المجمع الصناعي العسكري لـ"الناتو" لا يستطيع اللحاق بنظيره الروسي
https://sputnikarabic.ae/20240314/أوليانوف-لـسبوتنيك-وزعنا-معلومات-للمعنيين-بشأن-هجوم-أوكراني-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1086987196.html
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روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

الناتو يعترف بصعوبة الوضع في الصراع الأوكراني

16:07 GMT 14.03.2024
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
© Saul Loeb
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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، بأن الوضع في الصراع بأوكرانيا لا يزال صعبا، وكييف "في حاجة ماسة إلى الذخيرة".
وقال ستولتنبرغ عقب اجتماعه في بروكسل مع الرئيس البولندي أندريه دودا: "لا يزال الوضع صعبا، وأوكرانيا في حاجة ماسة إلى الذخيرة"، وشدد ستولتنبرغ على أن "كل يوم تأخير في الكونغرس الأمريكي (بشأن الموافقة على تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا) يؤثر على الوضع في ساحة المعركة".

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف بحاجة إلى تعزيز دفاعاته الجوية والصاروخية كمًا ونوعًا، لضمان الحماية من الأسلحة فرط الصوتية الروسية.

وأضاف أن "الصواريخ فرط الصوتية تشكل بالطبع تحديًا حقيقيًا، وتُظهر أن روسيا تستثمر الكثير أيضًا في أنظمة أسلحة متقدمة".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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15:53 GMT
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
مجلة: المجمع الصناعي العسكري لـ"الناتو" لا يستطيع اللحاق بنظيره الروسي
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